Frecce Tricolori a Punta Marina: le prove generali sono già show / Video

Punta Marina (Ravenna), 6 giugno 2025 – Loro scaldano i motori, gli appassionati sono già con il naso all’insù per ammirare le prove del Tricolore air show che si svolge questo fine settimana a Punta Marina e avrà il suo clou per sabato pomeriggio alle 15,30 con l’esibizione delle Frecce Tricolori. Ma i piloti acrobatici della Aeronautica hanno dato nel pomeriggio un primo assaggio con le prove generali (video): tutti in spiaggia si sono alzati per ammirare la millimetrica precisione di questi professionisti.

Tra le esibizioni più attese ci sono anche quelle dell’elicottero del soccorso aereo del 15esimo Stormo di Cervia, oltre ai velivoli del Reparto Sperimentale di Volo. Si esibiranno inoltre elicotteri dell’Esercito appartenenti al Settimo Reggimento Vega di Rimini e dei Vigili del Fuoco, oltre a un momento particolarmente emozionante con l’esibizione del ‘We Fly Team’, l’unica pattuglia acrobatica al mondo composta parzialmente da piloti disabili.

Sarà inoltre possibile visitare gli stand espositivi e informativi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, allestiti su viale Cristoforo Colombo.

Sul lungomare Cristoforo Colombo è già aperta l’area espositiva istituzionale affiancata da mercatini e street food nell’area commerciale di viale dei Navigatori.