Frecce Tricolori a Punta Marina, ecco quando e il programma

Punta Marina Terme (Ravenna), 20 maggio 2025 - Una 'due giorni' imperdibile tra cielo, mare e spettacolo: appuntamento venerdì 6 e sabato 7 giugno a Punta Marina Terme per vivere l’emozione di Tricolore Air Show, l’attesissima manifestazione aerea che vedrà protagoniste le Frecce Tricolori e tante altre emozionanti esibizioni.

Grande attesa per il Tricolore Air Show a Punta Marina Terme

Organizzato dall’Aero Club ‘Francesco Baracca’ di Lugo, l’evento animerà il litorale con due giornate intense e coinvolgenti. Si parte venerdì 6 giugno con le prove generali delle esibizioni aeree e l’apertura dell’area espositiva istituzionale, allestita sul lungomare Cristoforo Colombo.

Sabato e domenica si aggiungeranno anche i mercatini e lo street food nell’area commerciale di Viale dei Navigatori. Protagonisti anche quest’anno le Forze Armate e i Vigili del Fuoco, con dimostrazioni dinamiche a partire dalle ore 15 di venerdì e sabato, sia in mare che a terra, e mostre statiche di mezzi e attrezzature.

Tra le esibizioni più attese, quelle dell’Aeronautica Militare con l’elicottero del soccorso aereo HH 139 del 15° Stormo di Cervia oltre ai velivoli del Reparto Sperimentale di Volo (F2000, T345, C27J). Il gran finale sarà affidato, come da tradizione, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale ‘Frecce Tricolori’. Non mancheranno inoltre elicotteri dell’Esercito appartenenti al 7° Reggimento ‘Vega’ di Rimini e dei vigili del fuoco, oltre a un momento particolarmente emozionante con l’esibizione del ‘We Fly Team’, l’unica pattuglia acrobatica al mondo composta parzialmente da piloti disabili.

Grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper, sarà possibile raggiungere comodamente la manifestazione con Trenitalia Tper fino a Ravenna e proseguire in bus grazie al servizio ‘Marina di Ravenna Link’, in collaborazione con Start Romagna, acquistabile in unica soluzione di viaggio sui canali di Trenitalia Tper. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato Oriano Callegati, presidente dell’Aero Club ‘Francesco Baracca’ di Lugo - di riportare a Punta Marina un evento così sentito e partecipato.

Tricolore Air Show non è solo spettacolo, ma anche occasione per avvicinare il grande pubblico al mondo del volo, valorizzando al tempo stesso il nostro territorio e le sue potenzialità turistiche. È una festa per tutti, dai più piccoli agli appassionati, e siamo certi che anche quest’anno sarà un grande successo. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Ravenna, a tutti i nostri sponsor, alle associazioni e a tutti i volontari che ci supportano con passione e dedizione nell’organizzazione di un evento così complesso”.