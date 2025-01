Il ritorno delle Frecce Tricolori a Punta Marina: ecco quando

Ravenna, 15 gennaio 2025 – Dopo un’attesa di due anni, il ‘Frecce Tricolori Air Show’ torna a Punta Marina. Organizzata da Aeroclub Francesco Baracca di Lugo e Comune di Ravenna, la manifestazione si terrà l’8 giugno e vedrà la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Il cuore dell’evento sarà negli stabilimenti balneari Bologna e Bolognino, ma le acrobazie si potranno vedere comodamente in tutta la località grazie alla display line di 3 chilometri.

“Siamo molto contenti del ritorno. Come sempre, il momento clou della manifestazione sarà affidato alle Frecce Tricolori, ma l’esibizione sarà molto più ampia. In questi giorni, infatti, stiamo lavorando per assicurarci la presenza dei velivoli di tutte le forze dell’ordine, come gli anni scorsi. Inoltre, vogliamo incrementare la presenza delle aree espositive dedicate a istituzioni, forze armate, forze di polizia e protezione civile, in modo che il pubblico possa conoscere il loro lavoro sul territorio”, dice Marco Buscaroli, vicepresidente dell’aero club lughese.

Le Frecce Tricolori torneranno sul lido ravennate dove non si esibivano dal 19 giugno 2022: anche allora si trattò di un ritorno dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia di Covid-19. Prima, nel 2019, c’era stata l’edizione record, che, grazie anche alla diretta tv su Rai1, aveva permesso di portare ben 200mila spettatori sul lido.

“Le Frecce sono un successo conclamato, che hanno sempre attratto oltre 100mila partecipanti, con un massimo nell’anno della diretta tv. Credo che l’air show sia una manifestazione fortemente voluta dal territorio, perché attrae molte persone nei nostri lidi e permette loro di scoprirli. È un evento sentito, non solo a Punta Marina, ma in tutta Ravenna”, conclude Buscaroli. Il 2025 peraltro sarà un anno speciale per le Frecce, che, il 7 settembre a Rivolto (Udine), dove si sono esibite per la prima volta nel 1961, festeggeranno il loro 65esimo anniversario.