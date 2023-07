Fuochi d’artificio a Ravenna per il Santo patrono: ecco quando e il programma

Ravenna, 18 luglio 2023 – Uno show di luci e colori si terrà nel cielo dei lidi ravennati questa domenica 23 luglio, giorno in cui ricorre il patrono di Ravenna, sant’Apollinare, che dà anche il nome alla chiesa principale della città. Lo spettacolo pirotecnico partirà proprio alle 23 e illuminerà il lungo mare, emozionando grandi e piccoli.

L’orario in tarda serata permette di godersi l’evento senza soffrire troppo per il caldo, che in questi giorni sta affaticando tutti gli emiliano romagnoli con temperature estreme, e con non poche zanzare, che hanno invaso il mare di Ravenna proprio nelle ultime settimane.

I fuochi partiranno da cinque lidi diversi per garantire una maggiore visibilità su tutta l’area. A Marina Romea il lancio sarà nel tratto di spiaggia libera tra la foce e lo stabilimento balneare Boca Barranca, a Marina di Ravenna dalla diga foranea sud Zaccagnini, a Punta Marina nel tratto di spiaggia tra il Bagno 4 Venti e il Bagno Pelo, a Lido Adriano nel tratto di spiaggia libera tra il bagno la Plage e il Bagno Arcobaleno e a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera vicino alla foce del Savio.

L’evento è realizzato dall’assessorato al turismo del comune di Ravenna e a gestire i fuochi ci sarà Fonti pirotecnica di Riccione, che per l’occasione ha realizzato una coreografia speciale e multicolore, temporizzata e gestita da centraline di ultima generazione.

“Ringrazio – ha dichiarato l’assessore al turismo Giacomo Costantini – la cooperativa spiagge e il club del Sole per il prezioso contributo a questo evento. I fuochi di Sant’Apollinare sono un momento di leggerezza e splendore lungo la nostra riviera in occasione del Santo patrono”.