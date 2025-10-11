Halloween 2025 a Mirabilandia: dalla città spettrale ai labirinti horror, il divertimento è servito

Ravenna, 11 ottobre 2025 – Ci saranno 200 figuranti, una ‘horror zone’ da 30mila metri quadri e cinque tunnel dell’orrore. È questo il cuore pulsante dell’Halloween a Mirabilandia, visitabile fino al 2 novembre. Tutto il parco divertimenti è allestito con scene del crimine, cimiteri infestati da pipistrelli, fantasmi e zucche.

La città spettrale

Per i più coraggiosi non può mancare un giro dentro Suburbia, la città spettrale del parco e e nei suoi labirinti horror. In Mr Blackmoon's Hypnotic Circus un sadico direttore e i suoi clown attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. Ansia e terrore regnano anche nei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene dei delitti più cruenti, Acid Rain e Llorona. Per gli appassionati di zombie e serie tv, invece, con biglietto aggiuntivo si può entrare nel labirinto di The Walking Dead - The Horror House.

Divertimento per i più piccoli

Per i più piccoli, Halloween si articola in due tunnel dedicati. The Mini Zombie Academy è una scuola per diventare zombie professionisti, con esami di camminata zombie, portamento, prova di vocalizzazione e rilascio del diploma. Magia e animazioni sono invece i protagonisti della Camera delle Meraviglie, per scoprire tesori e segreti nascosti. Sempre dedicato ai bimbi c’è il Nickelodeon Halloween Party, festa tematica insieme ai personaggi dell’universo televisivo: da SpongeBob a Patrik, dalle Tararughe Ninja a Dora l’esploratrice.

La parata delle creature delle tenebre

Tra le novità c’è la ‘Suburbia Parade’, la parata di tutte le creature delle tenebre che animano il parco si mostrano. Poi, gli spettacoli ‘La bottega del terrore’, dove una pianta carnivora dalla crescita infinita divora tutto ciò che incontra, e ‘Tutan-c'mon’ con due esploratori alla ricerca di una mummia millenaria e della sua gemma misteriosa.

“Halloween, uno degli appuntamenti più attesi”

“Halloween si conferma, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi e significativi per Mirabilandia – dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia –. Lavoriamo costantemente per arricchire l’esperienza dei nostri visitatori, dalle attrazioni agli spettacoli, curando ogni dettaglio in modo da coinvolgere un pubblico trasversale. Grazie alla nuova area tematica Nickelodeon Land, anche i più piccoli possono vivere la magia di Halloween in un ambiente divertente e su misura per loro. Per gli amanti del brivido, Suburbia rimane un appuntamento imperdibile: una delle horror zone più estese mai realizzate in un parco divertimenti italiano, capace di regalare emozioni forti”.