Ravenna, 18 dicembre 2024 – Con un pop-up store dedicato ai propri tifosi, il Ravenna FC porta il Natale in Piazza del Popolo. Dal 20 al 30 dicembre, la casetta in legno dedicata al merchandising giallorosso, normalmente posizionata in Curva Mero in occasione delle gare casalinghe, sarà collocata in Piazza del Popolo. Si tratta di un’iniziativa pensata per rafforzare il legame tra la squadra, la città e i tifosi, offrendo un'opportunità per condividere la passione giallorossa nel cuore di Ravenna.

Il pop-up store, inserito nell'atmosfera dei mercatini natalizi, sarà un'occasione unica per avvicinare ancor di più la squadra ai propri tifosi e alla città. Sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del Ravenna FC, pensati per ogni appassionato giallorosso, con l'obiettivo di offrire un accesso più ampio al merchandising anche al di fuori delle giornate di gara.

Lo store sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30. Un'opportunità perfetta per scegliere regali di Natale originali e di grande significato, legati ai colori della propria città e alla passione per il Ravenna FC.