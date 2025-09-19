Ironman Cervia 2025: percorsi, programma e orari delle gare

Cervia, 19 settembre 2025 – Torna a Cervia la tappa italiana di Ironman, il marchio sportivo più diffuso al mondo per numero di partecipanti. Un lungo week end con oltre 6.000 atleti a competere nelle tre distanze il triathlon di “lunga distanza” caratterizzato dall’insieme di tre discipline, nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km).

Ironman full distance: il percorso di sabato 20 settembre

L’avventura dei triatleti inizia sabato mattina, con partenza alle 7.30 dalla spiaggia libera di Cervia, nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata gli atleti affronteranno i primi 3,8 km. Attraversando la riserva naturale della Salina di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro, ed infine la maratona, tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima, permetterà di arrivare al traguardo ed essere “finisher” Ironman in Italia. Ironman è uno spettacolare evento che riempie di atmosfera, sport e colori tutta la città.

I percorsi di domenica 21 settembre

Domenica il grande week end di Ironman si concluderà con le altre due gare: la 70.3 con partenza alle 12 e la 51.50 con partenza alle 14 (entrambi gli start sono in programma nel Lungomare Deledda). Il grande evento sportivo coinvolge il centro cittadino, ma anche le frazioni della città, che si animeranno con feste e punti di ritrovo per chi vuole seguire le gare in compagnia e fare il tifo per gli atleti, oltre ad iniziative dedicate a residenti e famiglie.

Come arrivare

Infine, raggiungere Cervia in occasione dell’evento è facile e immediato. La statale 16 Adriatica rimane completamente libera e transitabile, consentendo di arrivare agevolmente in città sia da Rimini che da Ravenna.

Per chi proviene da Cesena e Forlì, è a disposizione la via Dismano, anch’essa interamente percorribile senza restrizioni.

Chi sceglie di spostarsi con il servizio pubblico locale può invece fare riferimento alle modifiche temporanee delle linee degli autobus, che sono disponibili sul sito di Start Romagna.

Perché a Cervia?

Dal debutto italiano del 2017, Ironman ha sempre scelto Cervia come sede privilegiata, grazie alla capacità della città e del territorio di unire scenari mozzafiato, ospitalità romagnola e cultura sportiva. Una località di meno di 30mila abitanti che, nel giro di due giorni, ospiterà partenza e arrivo di oltre 6.000 atleti provenienti da più di 80 Paesi, accompagnati da una variopinta popolazione di migliaia di familiari e accompagnatori, pronti a mescolarsi ai locali ed accendere d’entusiasmo il lungomare di Cervia in un weekend indimenticabile.

Al via questa nuova edizione al grido di “niente è impossibile”.