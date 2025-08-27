Ironman Cervia 2025: il programma del weekend dal 18 al 21 settembre

Cervia (Ravenna), 27 agosto 2025 – Con ‘Ironman Italy Emilia Romagna’, Cervia torna ad essere capitale del triathlon. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo giungeranno in città per partecipare alle gare.

Le gare

Giovedì e venerdì saranno dedicate alla Parata delle nazioni, alla Night Run e a Ironkids, mentre sabato e domenica sono in programma le tre competizioni internazionali, l’Ironman, l’Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna e la 5150 Cervia Triathlon Emilia Romagna.

Sabato 20 settembre la gara più impegnativa, di ‘lunga distanza’, vedrà gli atleti impegnati in tre discipline: nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km). L’avventura dei triatleti inizierà nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata affronteranno i primi 3,8 km. A seguire, attraversando le Saline di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km in bicicletta tra storia e natura, passando da Forlimpopoli per arrivare a Bertinoro. Infine, rientrati a Cervia, dovranno affrontare la maratona di oltre 42 chilometri su un percorso cittadino che li porterà nei punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima. L’arrivo al traguardo, sulla spiaggia di Cervia, permetterà agli atleti di conquistare il titolo di ‘finisher’ Ironman in Italia.

All’interno del circuito mondiale, anche quest’anno quello di Cervia si conferma fra i più grandi eventi Ironman al mondo. Giunto all’ottava edizione, l’evento comporta anche un importante impatto sull’economia cittadina: in un periodo di bassa stagione migliaia di atleti arrivano da tutto il mondo con accompagnatori e si fermano nelle strutture ricettive della città.

L’edizione 2024

Nell’edizione 2024 di ‘Ironman Italy Emilia-Romagna’, l’evento più partecipato è stato il 70.3, con 2530 partenti e 2.446 persone arrivate al tanto sognato tappeto rosso che precede il traguardo. Sono stati invece 2.272 i partecipanti in grado di completare il Full Ironman del sabato. In tutto, sommando a questi finisher quelli del 5150, in due giorni i tanti spettatori hanno avuto modo di celebrare l’arrivo di ben 5.034 Ironman.

Il programma dell’edizione 2025

Anche per quest’anno le premesse sono buone: tutte le gare sono sold out e promettono anche al pubblico momenti di grande spettacolo e divertimento. Di seguito il programma dell’edizione 2025: giovedì 18 settembre, alle 18, Parata delle Nazioni dal Magazzino del Sale Torre a piazza Garibaldi, passando dal Borgomarina, Lungomare D’Annunzio, Rotonda della Pace e viale Roma: sfilata degli atleti partecipanti alle gare, in rappresentanza della propria nazione.

Alle 20.30, Night Run, gara non competitiva di 5 km lungo il percorso cittadino. Partenza: Fantini Club (Lungomare Deledda 182). Venerdì 19 alle 15 ‘Ironkids’, mini prove di corsa dedicate ai piccoli al Fantini Club (Lungomare Deledda 182). Sabato 20 alle 7.30, ‘Ironman Italy Emilia Romagna’, con partenza dalla spiaggia libera di Cervia e arrivo al Fantini Club dalle 16 circa alle 24.

Domenica 21 a mezzogiorno ‘Ironman Italy Emilia Romagna 70.3’, con partenza: dalla spiaggia libera di Cervia e arrivo al Fantini Club dalle 16. Alle 14, ‘5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna’, con partenza sempre dalla spiaggia libera di Cervia e arrivo: Fantini Club dalle 16 alle 20.

Le gare si potranno seguire dalla spiaggia libera di Cervia (partenza delle frazioni di nuoto e villaggio Ironman); dal lungomare Grazia Deledda dal viale Milazzo al viale De Amicis (zona cambio nuoto/bici/corsa); dalla spiaggia libera, Fantini Club, nella zona del traguardo; nel centro storico di Cervia e lungo viale Roma, dove sarà allestito un punto animazione; nel nuovo lungomare Milano Marittima.

Le modifiche alla viabilità

In occasione di Ironman, come per le precedenti edizioni sono confermate le modifiche alla viabilità nelle zone coinvolte per permettere lo svolgimento delle gare. Per quanto riguarda Villa Inferno, l’organizzazione rimarrà la stessa degli anni precedenti. Per chi vive a Sant'Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe, saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto (dove è possibile lasciare l’auto) e a Sant'Andrea. Per chi risiede in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, verranno rilasciati i pass per transitare in una direzione (da via Confine a via Cervara) all'interno dell'aeroporto militare.

Per i soli residenti di Villa Inferno che abitano in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, è possibile richiedere i pass via mail a unitaeventi@comunecervia.it indicando nome del capofamiglia, indirizzo, i numeri delle targhe per cui si richiede il pass e un recapito telefonico. I pass verranno inviati via mail: per l’accesso all’aeroporto sarà necessario mostrare copia cartacea del pass o copia scaricata sullo smartphone. Si ricorda che ogni pass può contenere i numeri delle targhe dei mezzi di tutta la famiglia. Per chi non ha la possibilità di inviare e ricevere mail, da lunedì 1 settembre a mercoledì 17 settembre sarà possibile farsi fare i pass negli uffici dell'Unità eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia. Gli orari di apertura degli uffici sono: dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13; giovedì anche dalle 15 alle 17. Come negli anni precedenti i pass riporteranno il nome del capofamiglia, l'indirizzo, i numeri di targa di tutte le auto della famiglia che hanno necessità di passare dall'aeroporto. Chi si reca negli uffici a farsi fare il pass deve avere con sé i numeri di targa. Per informazioni: Unità eventi 0544979235- 0544979329, unitaeventi@comunecervia.it. Per motivi organizzativi, i pass verranno rilasciati fino al 17 settembre 2025.