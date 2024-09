Kentucky Fried Chicken aperto all’Esp di Ravenna, 25 assunzioni

Ravenna, 24 settembre 2024. E’ dotato di una sala interna da 170 metri quadri, potendo contare su venti posti a sedere, il nuovo ristorante che Kentucky Fried Chicken (Kfc), azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto, ha aperto oggi (martedì 24) a Ravenna all’interno del Centro Commerciale Esp, portando così a sei il numero di insegne del brand presenti in Emilia-Romagna.

Nel nuovo locale i fan di Kfc potranno trovare proposte per tutti i gusti: dalle Hot Wings (alette di pollo fritto piccanti) ai Tender (filetti di pollo in versione Crispy oppure Original), fino all’iconico pollo con l’osso.

Quello di Ravenna è anche il primo locale Kfc a gestione diretta di tutta la regione, e con il suo arrivo ha già generato 25 nuovi posti di lavoro sul territorio.

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21, nel ristorante sarà possibile ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca & Ritira e con il servizio di delivery per consegne a domicilio.

“Dopo Bologna, Reggio Emilia, Casalecchio di Reno e Parma -- commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc in Italia – , abbiamo scelto Ravenna come area strategica per lo sviluppo del marchio nella regione. Per farlo abbiamo individuato un mall innovativo come l'Esp, che come noi scommette sulla qualità e sugli spazi da vivere. I nostri clienti troveranno il gusto del pollo fritto di Kfc in un contesto che offre soluzioni green come una pista ciclabile collegata con il centro della città, un’area giochi all’aperto, colonnine di ricarica per le auto elettriche e aree verdi per il relax".