Luminarie in centro accese a Ravenna: ecco la luce del Natale

Ravenna, 25 novembre 2023 – A un mese esatto dal Natale, ieri si sono accese le luminarie nel centro storico di Ravenna.

Si tratta dell’inizio simbolico per le iniziative natalizie cittadine con le luminarie, quest’anno rinnovate a cura di Spasso in Ravenna come sempre in collaborazione con il Comune.

E il 2 dicembre sarà la volta dell’accensione dell’albero di Natale, anche quest’anno donato dalla città di Andalo grazie all’ormai trentennale legame frutto dei soggiorni estivi dell’associazione Amare Ravenna e proveniente da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo.