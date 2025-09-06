Made in Italy a Faenza, il centro della città si trasforma nella capitale della ceramica italiana

Faenza (Ravenna), 6 settembre 2025. Taglio del nastro, questa mattina (sabato) a Faenza, per l'edizione 2025 di Made in Italy, la manifestazione che in questo fine settimana trasforma il centro della città nella capitale della ceramica italiana. Organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con l'Ente Ceramica Faenza, l’evento vede la partecipazione di 120 ceramisti da tutta Italia, di cui 25 sono botteghe faentine.

Made in Italy, in programma in questo fine settimana a Faenza

Gli stand, che espongono un'ampia varietà di creazioni che spaziano dall'arte pura al design, dai gioielli agli strumenti musicali, sono allestiti in Piazza del Popolo e in Piazza Martiri della Libertà.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Massimo Isola, l'assessora regionale alla Cultura e Paesaggio Gessica Allegni, la parlamentare europea Elisabetta Gualmini (presidente del Forum europeo della ceramica), e i rappresentanti dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc) con la direttrice Nadia Carboni.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come la manifestazione “stia costruendo la propria identità” e si stia sempre più avvicinando all'idea di un evento che unisca il meglio della produzione artigianale e artistica italiana. "La ceramica è molto porosa rispetto alle culture territoriali", ha detto Isola, evidenziando come l'evento voglia mettere in luce le "differenze, i linguaggi, i colori, le sensibilità" dei vari territori italiani, creando un'identità nazionale che possa generare opportunità di sviluppo economico.

L'assessora regionale Gessica Allegni ha rimarcato la forte convinzione con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene la manifestazione, nata in un momento difficile (il periodo Covid) ma capace di strutturarsi e diventare un appuntamento fisso, alternandosi con l'evento internazionale Argillà. Allegni ha messo in risalto come la ceramica sia uno strumento di "dialogo, di costruzione di ponti, di relazioni, di trasmissione di competenze".

Ha poi ricordato l'importanza della candidatura di Faenza a Città Creativa Unesco, che la Regione sostiene pienamente, e ha concluso lodando la capacità di Made in Italy di "contaminarsi con altre forme artistiche", citando l'approfondimento sul Friuli-Venezia Giulia e i temi di genere.

Anche la parlamentare europea Elisabetta Gualmini, presidente del Forum internazionale della ceramica, ha espresso il suo legame speciale con la città: "per me Faenza è la ceramica e la ceramica artistica è Faenza". Ha descritto la città come un luogo che ha "ritmo", un "moltiplicatore d'arte" e una vetrina del "Made in Italy" in senso attivo, che celebra qualità, talento, bellezza e design. Ha infine menzionato l'importante novità delle indicazioni geografiche protette (Igp) a livello europeo per la ceramica, un'opportunità che distretti come quello di Faenza sapranno cogliere. Oltre agli stand, la manifestazione propone un ricco calendario di mostre.

A Palazzo del Podestà prosegue la mostra "Azzurro fragile. Omaggio alle antiche terre di Faenza nell’arte contemporanea", aperta anche domenica dalle 10 alle 20 e, nei giorni feriali, dalle 16.30 alle 19. Alla Galleria Comunale d’arte Molinella (voltone Molinella) è stata inaugurata la mostra "Confine: l’arte di attraversare e custodire", dedicata all’artigianato artistico del Friuli-Venezia Giulia.

L'esposizione, che presenta 30 botteghe artigiane, è un progetto del Comune di Faenza con il patrocinio di GO25! Nova Gorica e Gorizia Capitali Europee della Cultura, e Pordenone 2027 Capitale Italiana della Cultura. A Spazio Ceramica (via Pistocchi 16) è stata inaugurata la mostra delle artiste del Faenza Art Ceramic Centre Ruth Ballou (Usa) e Rosa Maria Costanzini (Italia), che proseguirà fino al 7 settembre.

Nei giorni di Made in Italy l’apertura sarà dalle 10 alle 19.30. Domani, 7 settembre, la mostra-mercato sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20. Tra mostre a appuntamenti, sono complessivamente una trentina gli eventi, accanto al mercato di Made in Italy, in programma in altrettante location della città.