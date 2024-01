Anche Marina di Ravenna tra le new entry italiane della classifica 50 Best Discovery

Ravenna, 26 gennaio 2024 – "Dalla piccola Marina di Ravenna, questo è il nostro urlo, dedicato a tutti voi". Sono decisamente entusiastici i toni con cui il cocktail bar Aguardiente, aperto nel 2016 a piazzale Adriatico (indirizzo estraneo ai tradizionali flussi della movida estiva ravennate), ha annunciato, in un post sui social, di essere stato inserito nell’ambita piattaforma ‘50 Best discovery’, estensione delle ormai note classifiche ‘50 Best’ dedicate alla ristorazione.

In questa selezione, oltre a tutti i locali inseriti nelle top 50 e nelle top 100, ci sono anche altri indirizzi, che delineano una mappa di viaggio il più possibile eterogenea: accanto ai ‘soliti’ locali gourmet e alle insegne di cucina creativa, si menzionano infatti quei posti caratterizzati da una proposta più semplice, ma capace di intercettare le tendenze più innovative.

Aggiornata con regolarità – l'ultima tornata è stata a novembre 2022 – ‘50 Best discovery’ nasce dalle preferenze espresse dai valutatori già coinvolti nelle altre classifiche (circa 1.100 per i ristoranti, 680 per i cocktail bar, 580 per gli hotel) ed è una piattaforma voluta "per offrire agli utenti la massima ispirazione possibile per mangiare e bere" e, da poco, anche per soggiornare.

Nel 2023, infatti, è stata pubblicata la prima classifica dei migliori hotel del mondo, che ha visto trionfare il nostro Paese con il boutique hotel Passalacqua, sul lago di Como.

Jimmy Bertazzoli, il titolare di Aguardiente a Marina di Ravenna

Aguardiente, i Caraibi a Marina di Ravenna

Tornando alla ‘50 Best discovery’ 2024, le new entry italiane, in tutte le categorie, sono complessivamente 24 e Aguardiente di Marina di Ravenna rientra, come detto, nella categoria dei cocktail bar. Il titolare, Jimmy Bertazzoli, è un barman di lungo corso e per nove anni è stato socio di un altro locale di grande successo del panorama romagnolo, il Mowa, sempre a Marina di Ravenna.

Aguardiente ha rappresentato per lui il compimento di un percorso di studio e di crescente amore per il rum e la cultura caraibica di distillazione della canna da zucchero. Aperto tutto l’anno, il cocktail bar è caratterizzato da luci soffuse e da tanti dettagli che ricordano i Caraibi: oltre all’eccellente proposta drink, in cui il rum fa ovviamente da padrone, l’offerta culinaria prevede gustose tapas, farcite con eccellenze gastronomiche, un'accurata ricerca della materia prima e una selezione di cioccolato d'autore. Curiosità: dietro al bancone, la bottigliera vanta oltre 3000 etichette di distillati tra Cachaça, Agricole, Haiti, con una particolare predilezione per i rum bianchi.