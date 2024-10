Mirabilandia ad Halloween si veste di zucche e fantasmi e area horror ‘Suburbia’: il programma e cosa fare

Ravenna, 5 ottobre 2024 – Mirabilandia si addobba di zucche e fantasmi, e inaugura uno dei periodi più attesi della stagione, quello di Halloween. “Ci aspettiamo molta gente, ci sono nuovi spettacoli e tunnel horror”, spiega Sabrina Mangia, direttrice del parco.

"Ci sarà un’area horror, Suburbia, che è stata resa più grande rispetto all'anno scorso, con l’aggiunta di due nuove aree. La prima è il cimitero, e il secondo è ‘La caserma dell’esercito dei vampiri’. Vi consigliamo di andare a leggere sul nostro sito la storia della regina di Suburbia, per vivere al meglio l’esperienza”.

Suburbia, situata tra le attrazioni Blu River, Divertical e Reset, è l’area horror più grande mai costruita in un parco divertimenti italiano, con 30 mila mq e circa 150 attori. Tra le novità, anche due tunnel per bambini: ’The Mini Zombie Academy’ e ’La Camera delle Meraviglie’, e uno per adulti, ’Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus’.

Tra i nuovi show, invece, in piazza della Fama andrà in scena lo spettacolo di illusioni con le bolle di sapone. Conferme per lo spettacolo ’Jackie, don’t call me clown’ e i tunnel horror Apartment#162, Acid Rain e Llorona, allestiti vicino all’area Ducati. Piazza Ducati, inoltre, sarà il palcoscenico del nuovo spettacolo di Antonio Casanova, dal titolo ’Fantasmi’.

Nell’area Far West, invece, sarà sempre possibile accedere a The Walking Dead, aperto tutto l’anno ma che nel periodo di Halloween acquisisce maggior importanza. "Lo spettacolo di Casanova e l’area Suburbia – aggiunge Mangia – saranno disponibili solo quando il parco farà chiusura serale, perché c’è bisogno del buio per raggiungere l’effetto desiderato”.

I giorni per vedere Casanova, e vivere l’esperienza di Suburbia, saranno quindi tutti i sabati di ottobre e sabato 2 novembre (chiusura parco alle 22), ma anche giovedì 31 ottobre (chiusura a mezzanotte) e venerdì 1 novembre (chiusura alle 23), mentre i tunnel saranno aperti anche la domenica. La stagione chiuderà invece domenica 3 novembre, alle 18.