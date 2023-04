Motosalsicciata a Voltana: entra nel vivo la 19esima edizione. Il programma

Voltana (Ravenna), 15 aprile 2023, A Voltana entra nel vivo la 19ma edizione della 'Motosalsicciata', evento che, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese numerosissimi centauri e semplici appassionati di motori provenienti non solo dalla Romagna e dal resto della regione, ma anche da altre regioni del nord e centro Italia.

Complice la bella seppur fresca giornata di sole, anche oggi (sabato) la kermesse, che è iniziata ieri e che si concluderà domani (domenica) in piazza Unità d'Italia, sta registrando una grande affluenza.

Ad organizzarla con il patrocinio del Comune di Lugo – Delegazione di Voltana, è un affiatato gruppo di voltanesi (e dintorni) che si avvale del prezioso supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali.

Tornando ad oggi (sabato), alle 21 è in programma ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, spettacolo che vedrà l’omonima band proporre le più belle colonne sonore di quegli anni.

Domani (domenica), alle 10 moto concentrazione e raduno di auto americane ‘Romagna Boys’. Dalle 10 alle 14 musica con dj ‘Tommy J.’. Alle 10.30, da piazza Unità, partenza motogiro con sosta aperitivo a Sant’Agata sul Santerno presso ‘Moto Europa’ Concessionario Ducati.

Alle 12 apertura stand gastronomico e alle 14 concerto dei ‘Mama Mouse’ (live pop-rock ‘80). Alle 16 e fino ad esaurimento, panino gratis con salsiccia. Alle 17 estrazione lotteria (biglietti in vendiya durante la festa): 1° premio una moto Ducati Scrambler; dal 2° al 5° premio buoni ‘Moto Beat by Caponord’. Come sempre la ‘Motosalsicciata’ è evento lodevole, visto che l’incasso, detratte le spese, sarà devoluto per contribuire al miglioramento sia delle strutture scolastiche presenti nella frazione che del locale centro sociale Cà Vecchia.