Byron e il Risorgimento: a primavera apre il museo

Ravenna, 16 novembre 2023 – È prevista in primavera l’inaugurazione di Palazzo Guiccioli, l’edificio seicentesco di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, nella centralissima via Cavour, che ospiterà il Museo di Byron e del Risorgimento. Si stanno infatti completando tutte le opere strutturali, tecnologiche e museali del complesso, un intervento di grande rilievo, nato con l’intento di recuperare l’importante e prolungata permanenza di Byron a Ravenna dove abitò e operò proprio all’interno del palazzo. I restauri effettuati, infatti, hanno portato alla luce anche alcuni affreschi che lo stesso poeta volle far realizzare in alcune delle stanze. Il Museo Byron avrà al suo interno storici e culturali documentari, in larga parte provenienti dalla Biblioteca Classense di Ravenna. Sarà anche un museo interattivo, con un percorso multimediale che, attraverso le tecnologie più avanzate, accompagnerà il visitatore in un viaggio di conoscenza della storia e delle opere di Byron. Un viaggio tra passato e presente.

Il Museo di Byron e del Risorgimento sarà un luogo per cultori della materia, per appassionati e per turisti italiani ed internazionali in visita alla città dei mosaici. Palazzo Guiccioli ospiterà anche la Byron Society di Londra in Italia, unica sede al di fuori di quella britannica. Ci sarà anche la ‘Taverna Byron’, con un ristorante proprio dove il letterato britannico custodiva materiali utili per i patrioti risorgimentali.

Tra queste mura Lord George Gordon Byron ha amato Teresa Gamba Guiccioli. Il celebre poeta inglese qui con Ruggero e Pietro Gamba, diede vita alle prime cospirazioni politiche che portarono ai moti carbonari del 1820-21. Il palazzo fu abitato anche da Luigi Carlo Farini, tra gli artefici del Risorgimento italiano. L’immobile si estende per circa 4 mila metri quadrati tra via Cavour e via Morigia. L’ingresso principale è da via Cavour. Il mese scorso è stato siglato l’accordo tra il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, un atto formale che apre la via a una collaborazione il cui battesimo sarà già nel 2024 con un convegno su Byron, nel duecentesimo anniversario della morte ed in occasione dell’inaugurazione del Museo.