Nott de Bisò 2025: torna la più attesa notte dell'inverno faentino tra novità e tradizione

Faenza (Ravenna), 17 dicembre 2024 - Tra novità e tradizione, Faenza si prepara ad accogliere la Nott de Bisò, il tradizionale evento che si svolge ogni anno il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, tornando a riempire Piazza del Popolo a partire dalle 10 con stand gastronomici, intrattenimento per grandi e piccoli e il suggestivo rogo del Niballo allo scoccare della mezzanotte. Un appuntamento attesissimo, che ogni anno chiama a raccolta migliaia di persone nella serata che chiude simbolicamente il calendario delle Manifestazioni del Niballo 2024.

Il grande Niballo che si richiama al condottiero cartaginese Annibale e che storicamente rappresenta il pericolo saraceno e le avversità, farà il suo ingresso in Piazza del Popolo, come vuole la tradizione, su un carro trainato dai buoi e verrà posizionato al centro esatto della città, nel punto d’incontro delle antiche vie della Faventia romana, il cardus (via Aemilia) e il decumanus. Allo scoccare della mezzanotte il Rione Verde, vincitore del Palio 2024, avrà l’onore di dare fuoco al Niballo: la festa infatti ha il suo apice nel momento in cui il rappresentante del Rione, in costume storico, dà fuoco al grande Niballo. Aspettando tale momento, durante tutta la serata si beve il bisò (il caratteristico vin brulè) negli eleganti gotti, le ciotole di ceramica faentina. Per l’edizione 2024 si è proceduto ad apportare ulteriori migliorie alla struttura degli stand dei Rioni già rinnovati lo scorso anno, al fine di garantire il rispetto rigoroso di tutti gli aspetti strutturali e di sicurezza offrendo nella magia della notte al pubblico presente, le suggestioni del Rinascimento della Signoria manfreda.

La Nott de Bisò si conferma anche quest'anno un momento di grande convivialità e un appuntamento per tutta la famiglia con uno spazio ad hoc dedicato ai bambini e non solo. In Piazza del Popolo quest’anno vi sarà lo stand del GiraNiballo, gioco a quiz dove si potrà mettere a prova la propria conoscenza delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza con le sue Giostre, cavalli, Cavalieri e Tornei Alfieri bandieranti e Musici. L’idea del GiraNiballo si ricollega ai laboratori didattici sul Niballo Palio di Faenza attivati in tutte le Scuole di ogni ordine e grado del faentino e vuole essere un'opportunità per avvicinare ancor più i giovanissimi alla rievocazione storica della città, con attività di gioco e formazione. A partire dalle 22.30 la Nott de Bisò si sposta anche online con una diretta sui canali del Niballo Youtube e FB NiballoOfficial e sulla pagina FB di FaenzaWebTV: un salotto condotto da Maurizio Marchesi in cui si alterneranno i protagonisti del mondo Palio e un riepilogo dei momenti principali della serata, che si concluderà con il rogo di mezzanotte: quest’ultimo sarà visibile su questi canali e anche sul canale Instagram della manifestazione.

Il gotto realizzato per la Nott de Bisò sarà l’indiscusso protagonista della serata. Mentre i servizi completi (brocca e sei bicchieri con gli stemmi dei cinque Rioni e del Comune) sono già acquistabili presso le cinque sedi rionali a partire dall’8 dicembre scorso, il singolo gotto e la brocca si potranno acquistare durante la Nott de Bisò negli stand rionali in Piazza del Popolo. Con l’acquisto del gotto sarà possibile recarsi in tutti i cinque stand rionali e, presentando l’apposito tagliandino rilasciato con il gotto, chiedere ad ogni Rione di riempire per una volta il gotto di bisò, in modo da poter assaggiare le cinque versioni e coglierne le varie sfumature, mentre nello stand che porta lo stesso stemma del proprio gotto, sarà possibile chiedere bisò quante volte si desidera.

Per la Nott de Bisò 2024 il decoro, che cambia ogni anno e scelto dal Comitato per il Niballo con la collaborazione del Museo Internazionale delle Ceramiche, è il “Vasellame amatorio”. Qui i contatti dei Rioni per la prevendita: Borgo Durbecco: 392 3720116, Rione Giallo: 327 3621866 (whatsapp), Rione Nero: 334 7048247 (whatsapp) – 0546 681385, Rione Rosso: 335 7982311, Rione Verde: 335 7000994 – 0546 681281. Nott de Bisò 2024: il programma del 5 gennaio: alle 10 apertura stand gastronomici dei Rioni con cucina tradizionale e bisò; a mezzogiorno inizio intrattenimento e diffusione musicale a cura di Radio Bruno; dalle 15 alle 17 e dalle 18.45 alle 20 GiraNiballo, spazio-gioco dediato ai bambini (e non solo); alle 18.30 ingresso del Niballo in Piazza del Popolo su carro trainato dai buoi; alle 23.50 tradizionale lancio dei palloncini e a mezzanotte Rogo del Niballo.