Ravenna d’oro, tante iniziative dedicate all’arte e al mosaico. Piazza piena per Giacobazzi

Ravenna, 13 ottobre 2024 – Le risate suscitate dall’irresistibile (e non banale) comicità di Giuseppe Giacobazzi hanno chiuso ieri sera in piazza del Popolo la prima giornata della Notte d’Oro. L’artista, originario di Alfonsine, era accompagnato sul palco dai Masa. L’offerta era varia e di alto livello, e il pubblico non se l’è fatta scappare. La città è stata presa d’assalto da turisti (molti, a colpo d’occhio, anche gli stranieri) che hanno approfittato, tra le altre cose, degli orari di apertura straordinarie di diversi monumenti e luoghi della cultura, dai monumenti come il Museo Nazionale.

Il Mar proponeva l’apertura di ’I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’, con concerto di A Hawk and A Hacksaw live e Armonica dj set, nel chiostro del museo. Nella basilica di San Vitale si è tenuto il concerto Mosaici di Note. Itinerari di visita notturni - Speciale Mosaico di Notte - alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero Neoniano e alla Domus dei Tappeti di Pietra; il secondo al Museo Nazionale; palazzo Spreti ha ospitato l’esperienza multisensoriale dal titolo Frammenti. Cristiano Cavina ha presentato il suo ultimo ’L’Ananas no’ libro alla Domus. In piazza San Francesco c’è stata la Festa del Volontariato.

Turisti alla Notte d'oro

Il programma di oggi

Arriviamo al programma odierno. Cominciamo da Palazzi aperti, visite guidate ai palazzi storici di grande rilevanza, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione. Tra questi, il palazzo della Provincia, la biblioteca Classense, la Residenza municipale, il palazzo della Prefettura e il Molino Lovatelli. Questi luoghi rappresentano delle vere e proprie gemme storiche e architettoniche e le visite permetteranno di scoprire i loro tesori nascosti. Le visite saranno gratuite e disponibili su prenotazione: www.visitravenna.it.

Ancora: tutti alla scoperta delle radici dell’artigianato locale, con un tour dedicato alla tradizione artistica del mosaico e dell’artigianato ravennate, alla scoperta dei laboratori d’arte locali (a pagamento, prenotazioni: happyminds.it).

Mostre e visite guidate in palazzi e musei

Le mostre

Via Zirardini Open – Air Gallery, ospiterà la mostra a cielo aperto, I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, un omaggio alla mostra del Mar. La biblioteca Oriani ospita la 9^ edizione della mostra Dante Plus, collettiva dedicata al Sommo Poeta aperta fino alle 23 (10.30 -13.30 e 15 -18 ), ingresso gratuito. Un nuovo appuntamento di artigianato artistico in mosaico, a cura di del gruppo “Racconti Ravennati” associato Cna, dal tema Omaggio alla Notte d’Oro è allestito presso il MTS - Mosaic Temporary Shop dello IAT, di piazza S. Francesco (9.30 - 17.30). Appuntamento anche con il mercatino di abbigliamento e accessori vintage Garage Sale Indoor dalle 10 alle 19, alle Artificerie Almagià.