Ecco la nuova piscina solo per adulti a Fornace Zarattini

Fornace Zarattini (Ravenna), 26 giugno 2024. Una nuovissima piscina dedicata esclusivamente agli adulti. Ad annunciarne l’apertura al pubblico, in programma giovedì 27 giugno a Fornace Zarattini presso il B&B ‘Villa Matilde’ (situata al civico 28 di via dei Granatieri), sono la titolare Francesca Pacella e suo marito Enrico Piani.

La struttura offrirà un ambiente rilassante e tranquillo per chi desidera nuotare, fare esercizi in acqua, yoga o semplicemente rilassarsi. Oltre all’area nuoto, è presente una zona relax con lettini e ombrelloni ed un ‘privé’ con vasca idromassaggio riscaldata.

Si svolgeranno inoltre corsi di acquafitness e yoga: sessioni di acquagym, water aerobics e altre attività di fitness in acqua e fuori in collaborazione con Ravenna Gym H24. Non mancheranno poi un bar e una snack area dove si potranno gustare colazioni, snack, bevande rinfrescanti e aperitivi fino alle 22.

Oltre ad una prima apertura (dalle 9 alle 18), ci sarà una seconda possibilità di ingresso fino alle 22, pensata in particolare per chi lavora e intende godersi a fine giornata un momento di relax.

Sarà anche possibile riservare un'area della struttura per eventi privati. La nuova piscina potrebbe diventare un punto di ritrovo importante per gli adulti della zona, offrendo non solo un'opportunità per mantenersi in forma, ma anche per socializzare e rilassarsi in un ambiente sereno. Per ulteriori e più specifiche informazioni relative agli orari di apertura, alle tariffe e ai servizi offerti, contattare direttamente la gestione della piscina al numero 3206926730.