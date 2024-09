Ravenna, inaugurato il nuovo Ristorante Didattico 'Ubuntu'

Ravenna, 27 settembre 2024 - Lunedì scorso, presso la sua sede situata a Ravenna al civico 59 di via Punta Stilo, Engim Emilia-Romagna ha inaugurato un nuovo Ristorante Didattico ‘Ubuntu’ (ingresso su via Berlinguer). Si tratta di un nuovo spazio che rappresenta un importante passo nella formazione professionale dei giovani, in particolare per gli studenti del nuovo corso per Operatore alla Ristorazione, attivato nell'anno scolastico 2023/2024. Il Ristorante Didattico sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, proponendo un menù completo che valorizza i prodotti tipici del territorio.

Tra le specialità, spiccano i risotti, preparati con cura dagli allievi del corso sotto la guida esperta dei docenti del Club del Sole e dello Chef Alessandro Dembech. Gli studenti non solo cucinano, ma si occupano anche del servizio ai tavoli, offrendo così un'esperienza pratica e diretta nel mondo della ristorazione. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di Engim Emilia-Romagna, che mira a integrare l'istruzione con esperienze pratiche nei settori di riferimento, contribuendo così alla formazione di professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Per ulteriori informazioni sul Ristorante Didattico, telefonare al numero 3894337115. Per quanto riguarda invece le attività e i corsi offerti da Engim Emilia-Romagna, telefonare allo 0544407189 oppure visitare il sito web https://emiliaromagna.engim.org/.