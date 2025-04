Papeete Beach, maxi festa di compleanno con tanti ospiti vip per il primo maggio

Cervia (Ravenna), 30 aprile 2025 – Sarà una stagione di grandi festeggiamenti quella del Papeete Beach, il beach club più longevo e famoso d’Italia, infatti, festeggia 25 anni. Giovedì primo maggio dalle 16 si brinderà idealmente a questo grande traguardo, un quarto di secolo.

Il Papeete a Milano Marittima

Nel 2000 prendeva vita un progetto ambizioso: trasformare il tradizionale stabilimento balneare in un nuovo modello di intrattenimento. Nasceva così Papeete Beach, oggi il beach club più longevo d’Italia, divenuto un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo.

In 25 anni di attività, Papeete ha ospitato oltre un milione di presenze. Dai leggendari beach party al tramonto ai dj set con vista sull’Adriatico, dalle collaborazioni con brand internazionali alle esclusive produzioni musicali – come la celebre compilation Papeete Beach, lanciata nel 2003 e con oltre 800.000 copie vendute – il beach club ha saputo imporsi come simbolo di innovazione e stile.

Nel tempo, Papeete è stato protagonista di eventi iconici: ospitate di radio nazionali, party di richiamo europeo, set per videoclip musicali e spot pubblicitari. Una passerella naturale frequentata da vip, atleti, artisti e influencer, che ha fatto di Milano Marittima una destinazione cult del lifestyle italiano, capace di parlare alle nuove generazioni pur restando radicata nella tradizione dell’ospitalità romagnola.

Gli ospiti vip

Dalle 16 di venerdì 1 maggio tutti in spiaggia, per spegnere 245 candeline. Ci saranno fra gli altri alcuni dei dj e artisti più famosi del mondo del djset e del divertimento, come Cristian Marchi, Francesco Rossi, Rudeejay, Ben dj, Filippo Nardi, Alessio Tacchinardi (ex giocatore Juventus), Angelo Pintus (comico), Fabio Galante (ex giocatore Inter), Fred de Palma (cantante e rapper italiano). Fra i volti vip Lele Mora, Luca Argentero, Luca Daffrè (dj e influencer), Mark Iuliano (ex giocatore Juventus), Simone Rugiati (chef), Steven Basalari. La giornata prevederà un ‘orange carpet’ che riprende, in stile Papeete, il red carpet delle grandi occasioni, con il colore diventato iconico per una generazione di giovani e non solo.