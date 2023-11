Ravenna inaugura la grande pista di ghiaccio, con una novità

Ravenna, 16 novembre 2023 - Ad una quarantina di giorni (per l’esattezza 38) da una delle feste più attese dell'anno, anche a Ravenna si comincia a ‘respirare’ la magica atmosfera del Natale. E’ infatti iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inaugurazione, in programma sabato 19 novembre alle 10.30 in Piazza Kennedy, della nuova edizione di ‘JFK ON ICE’, la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio che quest’anno sarà arricchita da una nuova attrazione dedicata ai più piccoli: uno scivolo ghiacciato da cui scendere veloci a bordo di ciambelle gonfiabili.

La pista, di 600 metri quadrati e realizzata dalla ditta Zannoni Chiara, in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo, prevederà diversi piccoli eventi e promozioni durante tutto il periodo natalizio. Rimarrà aperta, fino al 21 dicembre e dal 8 al 14 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 (ci sarà tuttavia la possibilità di apertura anticipata alle 8 per la visita di scolaresche), il venerdì ed il sabato dalle 9 alle 24 e la domenica dalle 9 alle 22.

Nel periodo centrale delle Festività, dal 22 dicembre al 7 gennaio, sarà invece aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Aperture leggermente ridotte il 25 dicembre ed il 1° gennaio, (dalle 15 alle 24), mentre per la notte del 31 dicembre apertura speciale dalle 10 alle 2 del mattino. I prezzi di ingresso alla pista sono di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini fino a 130 cm. L’ingresso con i propri pattini ha un costo di 8 euro, mentre l’ingresso delle scolaresche in orario scolastico è di 4 euro. Per i possessori di Carta Bianca l’ingresso è gratuito mentre per i loro accompagnatori è di 5 euro.