Riapre oggi Mirabilandia. Le novità: 10 attrazioni nel parco per bimbi e famiglie

Ravenna, 17 aprile 2025 – Si apre oggi la stagione 2025 di Mirabilandia che vede come principale novità l’area tematica Nickelodeon Land, interamente dedicata ai personaggi animati del presente e del passato: da SpongeBob e Patrick, alle Tartarughe Ninja, passando per l’esploratrice Dora e per i cuccioli della Paw Patrol. Si tratta di 10 attrazioni, di cui 7 nuove e 3 restaurate, in uno spazio di 25mila metri quadri pensato per bambini, famiglie e giovani adulti, dove, camminando, è possibile incontrare i personaggi dei cartoni animati che l’hanno ispirato. “Da oggi Mirabilandia vanta la prima e unica Nickelodeon Land in Italia, frutto di mesi di lavoro molto intenso per tutto lo staff. Per questo siamo felici di aprirla finalmente al pubblico. Siamo convinti che possa portare benefici a Mirabilandia, alla Romagna e a tutto il sistema turistico italiano. Abbiamo deciso di investire sulle famiglie, che erano forse il punto più debole del parco. Il risultato è confermato anche dalle prime reazioni dei bambini”, ha commentato la direttrice generale di Mirabilandia Sabrina Mangia.

Nata grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro, Nickelodeon Land è frutto della partnership tra Parques Reunidos, di cui il parco ravennate fa parte, e Paramount. “Quest’area tematica – ha detto Pascal Ferracci, amministratore delegato del gruppo spagnolo – rappresenta un importante traguardo, la dimostrazione che Parques Reunidos crede nell’Italia e in Mirabilandia. Per questo abbiamo deciso di sostenerla in questo ambizioso progetto”. “Siamo molto felici – ha aggiunto Marie Marks, vicepresidente esecutiva di Paramount Global Experiences – che i nostri personaggi più amati trovino casa in un parco divertimenti con così tanta personalità e vita”.

Cosa trovare nella Nickelodeon Land

Entrando nell’area tematica, ad attirare l’attenzione è subito la casa-ananas di Spongebob, che, con i suoi 165 metri quadri, è la più grande d’Europa in un parco divertimenti. Attraversando le stanze, si possono incontrare i personaggi del cartone animato e scattare con loro una foto ricordo, per poi terminare direttamente nel punto vendita Nickelodeon, ricco di gadget. A tema Spongebob c’è anche la giostra Bikini Bottom Express e il ‘calcinculo’ a forma di medusa Jellyfish Jam. I fan di Dora l’esploratrice possono scegliere tra un viaggio nella giungla sul Dora’s Train Adventure o un volo in mongolfiera sul Boots’ Balloons. Completano l’area due montagne russe in miniatura: il Cowabunga Carts, dedicato alle Tartarughe Ninja, e il Paw Patrol To The Rescue. La squadra dei cuccioli è protagonista anche del Paw Patrol Adventure Bay, torre da cui comandare dei veicoli in miniatura, della giostra Adventure Bay Carousel e del gioco acquatico Rubble’s Rapids. Novità anche negli spettacoli. Per le vie del parco si incontra la Nickelodeon Parade; mentre al Teatro Nickelodeon si canta e balla con Let’s Party.

Se il cuore pulsante della stagione 2025 sarà la nuova area tematica, sul progetto dell’hotel di Mirabilandia c’è ancora incertezza. Nelle parole della direttrice Sabrina Mangia, “è nei piani, ma non abbiamo ancora notizie certe, né un orizzonte temporale da condividere”.