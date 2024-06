Rocca Cinema a Ravenna, al via dal 26 giugno: torna la tradizionale arena estiva

Ravenna, 20 giugno 2024 – Con l’anteprima nazionale ‘Hit Man’ di Richard Linklater, in programma mercoledì 26 giugno alle 21,30, prende il via a Ravenna, sempre nel segno della gestione Cinemaincentro, la tradizionale arena estiva ‘Rocca Cinema’.

Un debutto in una veste assolutamente inedita. I lavori di riqualificazione in corso, che interessano l’area della Rocca Brancaleone di solito destinata alle proiezioni cinematografiche, hanno imposto un cambio di location per l’estate 2024.

Le proiezioni saranno sempre all’interno della Rocca Brancaleone, con la la nuova arena che sorgerà però di fronte all’ingresso tradizionale del cinema, nella parte a nord del parco. Sono previsti 300 posti a sedere, un proiettore cinematografico 2K e uno schermo delle dimensioni 5x8 metri. Il cartellone sarà diviso in due parti: la prima fino a fine luglio, la seconda da agosto a metà settembre, in modo da inserire al meglio anteprime nazionali e ospiti nel corso dell'estate. Anche la stagione 2024 vedrà la collaborazione del circolo Sogni con la proposizione di alcuni dei migliori cortometraggi ammirati nel corso dell’ultima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci.

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo anche quest’anno – commentano Roberto Artioli e Matteo Papi del circolo Sogni –. La collaborazione con Cinemaincentro è sempre più salda e l’appuntamento estivo rappresenta una grande opportunità per riproporre le opere maggiormente apprezzate nel corso del festival di cortometraggi.

I primi appuntamenti sono per giovedì 27 giugno con la graffiante opera tedesca ‘Enjoy your meal’ di Sofie Kienzle e Christian Manzle e per giovedì 4 luglio con il corto iraniano, vincitore del Premio Film School, ‘Katvoman’ di Hadi Sheibani. Martedì 9 luglio sarà proiettata l’opera vincitrice della sezione Green Planet: il francese ‘La Montée’ di David Tessier che racconta il mondo dell’informazione e i cambiamenti climatici. Il 25 luglio sarà invece trasmesso il sudcoreano ‘Busan, 1999’ miglior corto internazionale alla 25ma edizione di Corti da Sogni, in abbinamento al film Past Lives”. Si rinnova anche la collaborazione con Soundscreen Festival che accompagnerà la presentazione di alcuni film a tema musicale a partire dal 3 luglio con "Back to Black", ritratto di Amy Winehouse, la cantante britannica scomparsa prematuramente all'età di 27 anni.

Continua anche la fruttuosa collaborazione con Amata Brancaleone, l'associazione che si occupa con entusiasmo della promozione della Rocca Brancaleone come parco pubblico e luogo di aggregazione sociale. Nella seconda parte dell'estate ci sarà una serata organizzata insieme all'Amata Brancaleone per promuovere le proprie attività. Sono inoltre previste serate speciali a tema gastronomico, in collaborazione con i gestori del bar della Rocca, che saranno annunciate di volta in volta nel corso dell’estate. ‘Rocca Cinema’ aderisce a 'Cinema Revolution – Che spettacolo l'estate’, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Biglietto di ingresso per film italiani ed europei: 3,50 euro. Biglietto di ingresso per film non europei: 6,50 euro. Per informazioni: www.cinemaincentro.com