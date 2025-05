Romagna Occidentale: il programma della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione

Ravenna, 17 maggio 2025 – Visite guidate, incontri e camminate per raccontare la sostenibilità idrica tra memoria del territorio, emergenze climatiche e nuove opere di tutela. “Il cerchio dell’Acqua. Risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità”: è questo il messaggio scelto per l’edizione 2025 della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa come ogni anno da ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Nel territorio compreso tra Lugo, Faenza e Imola, il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha in programma, anche quest’anno, una serie di visite guidate gratuite aperte al pubblico e tre appuntamenti realizzati ad hoc per questa 25esima edizione della Settimana della Bonifica. Per quanto riguarda gli eventi., domattina (domenica 18) alle 9 è in programma la ‘Camminata al Monte Mauro’, partendo da Zattaglia (Brisighella), nel corso della quale si avrà l’occasione di vedere la valle dopo due anni dall’alluvione e si passerà dalla Vena del Gesso Romagnola, dal 2023 riconosciuta a livello internazionale come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Con il Patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Per informazioni: cell. 340 0532380, email domenicosportelli@gmail.com. Mercoledì 21 maggio alle 20.30 nella Sala dell’Archivio del Consorzio di bonifica, via Manfredi 32 a Lugo, incontro con il meteorologo Pierluigi Randi dal titolo ‘Eventi meteorologici estremi e cambiamento climatico: un legame sempre più evidente?’. Questo incontro vuole offrire uno sguardo chiaro e accessibile sui legami tra cambiamento climatico e fenomeni estremi, con un’attenzione particolare all’area della Bassa Romagna. Per informazioni: tel. 0545 909511, email consorzio@romagnaoccidentale.it. Sempre a Lugo, nella Sala dell’Archivio del Consorzio di bonifica, lunedì 26 maggio alle 20.30 sarà presentato il libro ‘Romagna selvatica ieri e oggi’, scritto a quattro mani dal noto scrittore, storico e antropologo Eraldo Baldini e dal naturalista, zoologo ed esperto di habitat e ambiente Massimiliano Costa (Direttore del Parco Regionale del Delta del Po). Info: 0545 909511, email consorzio@romagnaoccidentale.it.. Non mancheranno inoltre visite guidate: nel distretto di pianura sarà possibile scoprire da vicino le principali opere irrigue e idrauliche del territorio: gli impianti di Solarolo, Faenza, Imola, la cassa di espansione e l’impianto idrovoro Tratturo di Alfonsine, oltre alla chiusa del fiume Senio a Faenza. Nel distretto montano, invece, le visite condurranno agli invasi collinari delle colline di Imola, Casola Valsenio, Faenza e Brisighella. La partecipazione è gratuita, ma le visite guidate devono essere prenotate preventivamente. Per informazioni e prenotazioni: Distretto di pianura tel.0545 909511, Distretto montano tel. 0546 21372, Email: consorzio@romagnaoccidentale.it, Inoltre, nell’ambito della Settimana della Bonifica, il 22 maggio verrà inaugurata anche la cassa di espansione del Canale dei Mulini, realizzata nel Comune di Castel Bolognese. Questo appuntamento non è aperto al pubblico, ma è riservato alle Autorità.

LUIGI SCARDOVI