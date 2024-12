Ruota panoramica a Cervia e istallazioni luminose a Milano Marittima: ecco il Natale

Cervia (Ravenna), 19 dicembre 2024. A Cervia e a Milano Marittima sono davvero tanti gli eventi e gli spettacoli che caratterizzano ‘Illumina il Natale’. A Cervia da martedì 24 dicembre, in piazzale dei Salinari, verrà allestita una ruota panoramica, attrazione da cui è possibile ammirare la città, il porto canale e il mare.

La mattina di martedì 24 dicembre verrà inaugurato l’avvio della Ruota, che rimarrà attiva fino al 26 gennaio 2025. Definito inoltre il programma della notte di San Silvestro, con grandi spettacoli di musica in centro a Cervia che promettono divertimento per tutta la famiglia.

La sera del 31 dicembre in piazza Garibaldi alle 21.30 è in programma il San Silvestro party con il concerto dei Barboni di lusso. Sotto la Torre di San Michele, dalle 22 dj set con Alessandro Piatto, alle 23 concerto La Dolce vita non è mai finita, con JJVianello e gli Intoccabili, per poi proseguire dopo la mezzonatte con il dj set di Alessandro Piatto.

Inoltre, per tutta la sera, animazioni con Romagna Flyboard e artisti circensi provenienti da tutta Italia. Ma intanto, dal prossimo fine settimana ogni giorno intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia, nell’atmosfera magica dei villaggi di Natale creati a Cervia e a Milano Marittima.

A Cervia, il programma di Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, sabato 21 dicembre alle 16.15, in piazza Garibaldi, spettacolo con Compagnia Ma.Re. (acrobatica di coppia). Dalle 16 alle 19, nel cortile della Cattedrale, Presepe vivente, e alle 18 live music Sofi&Fra.

In viale Roma, alle 16.45, concerto natalizio Coro Cervia Gospel Soul. Domenica 22 dicembre, dalle 15, Babbo Skate: Elfi, renne e Babbi Natale si lanceranno in una maratona in skate dal centro di Cervia fino a Milano Marittima e ritorno, mentre alle 15.30 in piazza Garibaldi Live con Rockhouse.

In viale Roma alle 15.45, Zumba Natalizia, con Zumba Cesenatico. Martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, la mattina, a mezzogiorno, Collettivo Stra-vagante (grandi illusioni).

Per tutta la giornata poi sono previsti momenti di animazione e la sera, alle 21.30, Tombola di Natale: prima della messa di mezzanotte, ci sarà la tradizionale tombola. Casette aperte con cibo castagne e vin brulé. In viale Roma alle 16, Country Natalizio con Wild Angels.

La grande pista del ghiaccio da sabato 21 dicembre è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 23. Il Villaggio di Natale a Cervia coinvolge tutto il centro storico, con spettacoli, laboratori e mercatini. Nelle casette in legno è possibile trovare prodotti locali e piatti tipici del territorio.

Il Villaggio si estende in piazza Garibaldi, piazza Pisacane e viale Roma ed è aperto nei giorni festivi dalle 10 alle 22, mentre nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30. Musica e divertimento sono in programma anche a Milano Marittima, dove continuano a riscuotere grande successo le eleganti e scintillanti installazioni luminose e gli allestimenti di XMAS Arts-Il Natale è un’opera d’arte, organizzato da Andrea Prada del Gruppo Euforika in collaborazione con Proloco Milano Marittima.

Domenica 22 dicembre dalle 16 è in programma lo Showcase e Firmacopie di DinsiemE, gli YouTuber Erick e Dominick, due ragazzi di Palermo diventati famosi grazie ai loro video divertenti e a canzoni tormentone come Estate Perfetta e Non prende il Cell. Attivo il trenino natalizio ‘Christmas Express’, che fa la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord). Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio. Si ricorda che, per incentivare l’affluenza di turisti e residenti a Milano Marittima, fino al 6 gennaio 2025 è sospesa la sosta a pagamento nella località.