La serata degli Hobbit ad Alfonsine: caccia al tesoro e labirinto elfico all’azienda Galassi Carlo

Alfonsine (Ravenna), 27 giugno 2024 – Sabato 29 giugno l’azienda agricola ‘Galassi Carlo’, situata ad Alfonsine al civico 111 di via Roma, ospiterà ‘La serata degli Hobbit’. Dalle 18.30 alle 23, grandi e piccini potranno cimentarsi in cacce al tesoro, giochi di abilità ed ingegno, nonché percorrere un labirinto elfico districato di rune magiche.

Nel dettaglio sarà possibile partecipare a: Caccia al Tesoro dei Nani risolvendo l’enigma del drago Smoug; tiro con l’arco del Reame Boscoso, Fuga dal campo di Maggot, come Merry e Pipino; il bazar del tempo fra le melodie degli Handpan e giochi d’arguzia; spettacolo dal vivo di scherma acrobatica con la Rosa d’Acciaio; giochi di strada Hobbiville per tutte le età. Costo biglietti d’ingresso da 15 euro a 18 euro. Gratuito per over 65, under 5 e disabili. Compreso nel prezzo, l’ingresso allo ‘storico’ Labirinto Effimero.

Info e iscrizione alla serata: prenotazioni@associazionecreativa.it. Prima o dopo la festa, pausa gourmet allo stand gastronomico e agribar dell’Azienda Galassi.