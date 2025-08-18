Simona Ventura e Giovanni Terzi guidano i giochi con ospiti vip a Cervia e Milano Marittima: chi sono

Cervia (Ravenna), 18 agosto 2025 — Da giovedì 21 a sabato 23 agosto, Cervia e Milano Marittima diventano il palcoscenico della prima edizione dei “Giochi nella Città Giardino”, ideati e guidati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Cervia-Milano Marittima e Apt Servizi Emilia-Romagna, propone tre giornate di sport, intrattenimento e ospiti famosi, coinvolgendo sia Vip sia cittadini, i cosiddetti “Nip”, in una serie di sfide sportive e talk serali.

Tra gli ospiti confermati ci sono nomi del calibro del giornalista Andrea Scanzi, dell’attore Franco Nero, dalla cantante Annalisa Minetti, fino alle campionesse Maurizia Cacciatori e Camila Giorgi, e a protagonisti della storia del calcio come Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Diego Armando Maradona junior. L’evento è realizzato con il supporto di Givova, Dameda, Fantini Club Cervia, Bagno Dario Milano Marittima e Pineta Milano Marittima, con il contributo di Gente, il sostegno della Famiglia Batani e la speciale presenza della comunità di San Patrignano.

Giovedì 21 agosto, sorteggio e primo talk

La manifestazione si apre giovedì 21 agosto con il sorteggio delle due squadre, una guidata da Simona Ventura e l’altra da Giovanni Terzi, pronte a sfidarsi in una serie di competizioni sportive e giochi di spiaggia. L’evento serale, dalle 21 nella Rotonda Primo Maggio di Milano Marittima, inaugura il ciclo di talk con interventi di ospiti di grande richiamo.

In primis Franco Nero, icona del cinema italiano, Maurizia Cacciatori, simbolo della pallavolo femminile azzurra, Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, e Dino Giarrusso, noto giornalista e volto politico. La serata sarà un momento di approfondimento, intrattenimento e confronto con i protagonisti della manifestazione.

Venerdì 22 agosto, sport in spiaggia e nuovi ospiti

Il secondo giorno dei Giochi si svolge dalle ore 15 sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia, con ingresso libero. Il programma prevede sfide di beach volley e padel tra le squadre guidate da Ventura e Terzi, in una competizione avvincente tra Vip e cittadini. La serata, sempre alla Rotonda Primo Maggio dalle 21, vede l’intervento di ospiti illustri come il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantin, la tennista Camila Giorgi e Diego Armando Maradona Junior. Accanto a loro, Rossella Erra, Francesco Mazza e Santo Pirrotta completano il parterre di giornalisti e opinionisti, mentre Dino Giarrusso sarà nuovamente presente.

Sabato 23 agosto: bocce, partita delle leggende e festa finale

La giornata conclusiva si apre alle 11 al Bagno Dario di Milano Marittima con la tradizionale gara di bocce, simbolo delle estati romagnole, aperta al pubblico. Il momento clou della giornata è però la “Partita delle leggende”, in programma alle 17 allo Stadio dei Pini, con ingresso libero. Due squadre d’eccezione scenderanno in campo: il team di Simona Ventura, guidato in panchina da Arrigo Sacchi, e il team di Giovanni Terzi, allenato da Alberto Zaccheroni. A dirigere l’incontro sarà Paolo Dondarini, ex arbitro di Serie A. Sul terreno di gioco ci saranno nomi storici del calcio italiano, tra cui Sebastiano Rossi, Massimo Bonini, Massimo Agostini, Lorenzo Minotti, Ruggero Rizzitelli, Christian Maggio, Fabio Bazzani e Diego Armando Maradona Junior. Al termine della partita, sarà premiata la squadra con le migliori performance complessive nelle diverse prove.

In serata poi, alle 21 alla Rotonda Primo Maggio, Ventura e Terzi conducono l’ultimo talk della manifestazione, con Cristina Plevani, Paolo Vallesi, Alessia Fabiani e Ubaldo Pantani, insieme a Dino Giarrusso, Michelle Masullo, Jo Squillo, Sandy Marton e Rossella Erra.

La serata si concluderà quindi con la grande festa “Remember” al Pineta Club di Milano Marittima, con Jo Squillo e Sandy Marton, la dj Michelle Masullo e la partecipazione di tutti gli ospiti e protagonisti dei Giochi.

L’appuntamento è aperto a tutti, a ingresso a pagamento, e chiude in grande stile la prima edizione dell’evento.