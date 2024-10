Vino: a Ravenna torna l’evento GiovinBacco

Ravenna, 7 ottobre 2024 – A Ravenna è iniziato il conto alla rovescia in vista di ‘GiovinBacco in Piazza’, la grande vetrina enologica della Romagna che per tre giorni ( 25, 26 e 27 ottobre) vedrà cinque piazze del centro storico trasformarsi in un palcoscenico ideale per gustare il buon vino e il buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di vino, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da vedere e da gustare.

Senza dimenticare la solidarietà per chi è stato colpito dai drammatici eventi atmosferici di settembre. Proprio per questo la quota destinata ai Lions del 50% del ricavato dalla tradizionale vendita del vino donato dalle cantine aderenti nello stand in Piazza del Popolo - gestito appunto dal Lions Club Ravenna Bisanzio - sarà destinato a sostegno dei cittadini colpiti dall’alluvione.

La 22esima edizione della manifestazione è stata presentata oggi al Circolo Ravennate e dei Forestieri a Ravenna, vedendo gli interventi di Serenella Vasini (direttore di Cooperdiem, organizzatrice di GiovinBacco), di Nevio Ronconi (referente del programma della manifestazione), di Barbara Monti (presidente di Slow Food Ravenna) e di un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Presenti inoltre Francesco Palermo, presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio, nonché i rappresentanti di Visit Ravenna, delle associazioni del commercio e dell’artigianato, oltre che dell’Unità di Strada di Ausl Romagna. Saranno centinaia le etichette romagnole presenti in questa edizione, con il pubblico che potrà gustare i vini di Romagna (Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini di decine di produttori locali) in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. In Piazza del Popolo sarà presente anche una bella selezione di Spumanti di Romagna metodo classico e un’ampia selezione di vini italiani e regionali della Guida Slow Wine.

Gli stand per la degustazione del vino chiudono alle 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita. Come ogni anno GiovinBacco proporrà il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Vino che sarà offerto dalle cantine romagnole partecipanti.

Lo stand è in Piazza del Popolo. Il 50% dell’introito sarà destinato a scopo benefico, una parte gestita dal Lions Club e una parte da Slow Food Ravenna. Novità invece in Piazza XX Settembre, che accoglierà il mercatino dei produttori del territorio legati storicamente a GiovinBacco e i Food Truck del cibo di strada. Anche Piazza Garibaldi sarà dedicata alle cantine di Romagna, con la riconferma dello spazio dell’Associazione Anima dei tre Colli di Brisighella a cui si aggiunge il Tribunato di Romagna con una trentina di etichette premiate quest’anno. Accanto al vino gli stand degli artigiani e delle artigiane Cna che propongono pasta fresca, piadina, pizza fritta, e altre specialità con Doppio Zero, La Pasta di Jack, Piadina del Contadino, Chiosco di Ferlini Leonella, Mini Michele, L’Angolo Goloso. Non mancherà la birra artigianale di Birra Delira e di Birra Valsenio.

In Piazza Kennedy saranno presenti sei punti di ristorazione: Osteria La Campanara, Osteria Circolo Aurora, Mercato Coperto Ravenna, Osteria Don Abbondio, Hookipa Restaurant Village / Rotterdam Pub, Coop e la sua Tavola oltre al vino sfuso della Cantina Spinetta, lo spazio dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella dell’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani e infine le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Iconika, Birra del Mercato Coperto. In piazzetta Paolo Serra (Giardino Rasponi o delle Erbe dimenticate sarà presente Slow Food Ravenna con lo spazio dedicato agli appuntamenti col gusto. Ogni giornata sarà ricca di incontri e degustazioni. Coinvolte anche le scolaresche della scuola R. Ricci con il progetto Orto in Condotta. Per l’occasione anche il Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate rimarrà aperto anche negli orari di GiovinBacco.

Domenica 27, alle 17 al Mar in via di Roma, ‘L’ebrezza della bellezza. Il gusto di bene con gli occhi. Il vino dipinto dai grandi artisti, con Son Sabrina Marin, storica dell’arte. A seguire conversazione sul vino e degustazione in compagnia della Cantina De Stefenelli e con il comfort food a cura del nuovo ber del Museo Mar gestito dal Mercato Coperto di Ravenna. A 'GiovinBacco in Piazza' l’ingresso è libero.

Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online oppure in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco.

I carnet sono da 5 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 15 a un massimo di 25 euro compreso il calice, e da un minimo di 14 a un massimo di 24 euro senza il calice.

Per una degustazione di vino passito e di Sangiovese Riserva e per i vini Slow Wine sono necessari due tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi un solo tagliando.

Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Coop Alleanza 3.0, è riservato un tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet.

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. Per l’acquisto dei carnet di degustazione del vino e del vino venduto dai Lions per beneficenza è possibile il pagamento digitale.

Le consumazioni e i pagamenti del cibo di strada e dei prodotti si fanno invece presso i singoli stand, chioschi e bancarelle. In Piazza del Popolo sarà allestita una postazione dell’Unità di Strada Ravenna con il programma 'Sicuramente Insieme', che offrirà al pubblico informazioni utili per il corretto uso di alcol e sostanze e per la guida sicura oltre che la prova etilometro monouso. Drante la manifestazione si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate, fra Piazzetta Paolo Serra/Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate e il museo Mar. Tra le alytre iniziative, GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del territorio, propone anche quest’anno ‘Il Piatto GiovinBacco’, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Le decine di ristoranti romagnoli aderenti presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Romagna Sangiovese.

Per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al godimento della cultura è stato studiato il Carnet Cultura, che prevede per chi acquista le degustazioni dei vini a GiovinBacco sconti o agevolazioni per gli spettacoli del Teatro Alighieri, al MAR, al Museo Classis Ravenna e alla Domus dei Tappeti di Pietra, alle visite guidate di Visit Ravenna e di Ravenna Teatro. Lunedì 28 ottobre (dalle 20) al Ristorante Minghina (presso l’Hotel Classicano) cena conclusiva: la minestra fatta in casa – farina uova e matterello con lo chef Matteo Salbaroli.

Nell’occasione verrà consegnato il premio E’ bdoccd'or (il pidocchio o cozza d’oro) a Erica Liverani. Il riconoscimento vuole sottolineare l’impegno della nota vincitrice di Master Chef nel valorizzare i prodotti locali con particolare attenzione alla stagionalità. Per ulteriori info su 'GiovinBacco in Piazza': 339.4703606 / 0544.509611.