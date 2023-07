12.662€ raccolti da 'Un passo per Ravenna!', l'iniziativa del Ravenna Runners Club "Ravenna Runners Club lancia 'Un passo per Ravenna!', una corsa virtuale che ha raccolto 12.662 euro da 347 donazioni provenienti da tutto il mondo, per aiutare le zone del ravennate colpite dall'alluvione".