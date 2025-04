"275 bambini fuori dai centri estivi"

Oltre 270 bambini non ammessi ai centri estivi: il Comune provveda ad aumentare i posti. Questa la richiesta di Veronica Verlicchi, candidata sindaco della lista La Pigna, che si rivolge al sindaco facente funzioni, Fabio Sbaraglia (Pd).

"Sono circa 275 i bambini ravennati non ammessi dal Comune di Ravenna ai Cren e ai Crem estivi. Una situazione drammatica per le famiglie che dovranno necessariamente rivolgersi a strutture private pagando costi molto più esosi. Questa è una situazione che è peggiorata negli ultimi anni a causa del totale disinteresse della Giunta Comunale sorretta dalla maggioranza Pd-Pri-5 Stelle - Lista de Pascale (Ama Ravenna) - Gruppo Misto (Azione-Progetto Ravenna).

Infatti, nel 2022 i bambini non ammessi ai Cren e ai Crem erano stati 215. Sono bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano e che non sanno a chi affidare i propri figli". Nel 2022 La Pigna aveva depositato un question time per sapere quali soluzioni il Comune intendesse adottare. "Ora, nel 2025, la situazione si ripresenta, e in modo peggiore.

Nonostante la Giunta a guida Pd (al tempo guidata da Michele de Pascale), nel rispondere, avesse assicurato di adottare per gli anni successivi soluzioni per risolvere il problema degli esuberi, non solo non è stato fatto nulla, ma la situazione è notevolmente peggiorata. Una prassi, quella del menefreghismo della Giunta Pd, a cui i ravennati devono mettere la parola fine il 25 e il 26 maggio, quando si andrà a votare per l’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale di Ravenna".