30enne nigeriano arrestato per resistenza ai Carabinieri, un militare ferito

I carabinieri hanno arrestato un 30enne nigeriano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, sul quale pendeva un foglio di via da Castel Bolognese per tre anni, è stato trovato nel vivaio in cui aveva lavorato ed era stato licenziato. Lo stesso è tornato lì, pretendendo di lavorare e spiegazioni dal titolare circa gli emolumenti. All’arrivo dei militari, il 30enne ha dato in escandescenze e si è ribellato, colpendoli. Un militare è rimasto ferito. Ammanettato a fatica, il giudice ha poi disposto divieto di dimora in provincia e nulla osta all’espulsione.