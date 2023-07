55 anni dopo, ex compagni di classe si ritrovano a Cervia

Gli ex compagni classe 1963 della scuola elementare “Giovanni Pascoli” di Cervia si sono ritrovati dopo 55 anni per un incontro conviviale presso lo stabilimento Tangaroa, gestito dall’ex alunno Gino Guidi. L’iniziativa è partita da due ex alunni, Paolo Pieri e Marcello Mazzolani, che con l’ausilio dei social e attraverso il tam tam delle conoscenze, sono riusciti a rintracciare più di 20 compagni. Tante sono state le risate, i racconti, i ricordi commossi dei compagni che non ci sono più e delle indimenticabili maestre: Stelia Giovannini, Ada Dallara, Dea Ponti e Morigi Natalia. In foto da sinistra: Sandra Burioli, Sandra Tassinari, Susanna Modanesi, Guglielmo Trombini, Paolo Pieri. In piedi da sinistra: Gino Guidi, Antonio Brighi, Stefano Scarpellini, Gabriele Liverani, Andrea Savorani, Annalisa Pescatore, Germano Tamburini, Marcello Mazzolani, Patrizia Mercuriali, Andrea Antonelli, Gianluca Lunardini, Alessandro Palatella.