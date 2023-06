72 e 60 anni di vacanze a Cervia, il record di affetto dei turisti premiati

Un record di affetto e costanza quello che contraddistingue i turisti premiati oggi nella sala del consiglio comunale con 72 e 60 anni di vacanze continuative a Cervia. Si tratta di Benvenuta Farnè, di Bologna, in vacanza a Cervia fin da bambina e che ha poi continuato fino ad oggi raggiungendo il fenomenale record vacanziero di 72 anni di fedeltà alla nostra località. Vanno in vacanza a Tagliata di Cervia da ben 60 anni Tiziana Ferrarini e Giuseppe Bergamaschi. Ogni anno trascorrono le vacanze nella località dalla verde pineta sul mare alla quale sono estremamente affezionati. Provengono da San Felice sul Panaro. A questi affezionatissimi, oltre agli omaggi classici per gli amici di Cervia sono state consegnate le saliere in ceramica con le quali il comune omaggia gli ospiti che frequentano le nostre località da più di 50 anni. Premiato anche un turista tedesco segnalato dall’hotel Astoria che da 35 anni trascorre le sue vacanze a Cervia . Thomas Bruecker, non era presente alla cerimonia.