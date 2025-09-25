“Al ladro, al ladro”: 94enne tenta di bloccare il truffatore, ma viene percosso e rapinato

Bagnacavallo (Ravenna), 25 settembre 2025 - E’ ritenuto responsabile della truffa del ‘falso carabiniere’ ai danni di un ultranovantenne, l'uomo italiano di 41 anni, arrestato ieri a Bagnacavallo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo. Il deprecabile episodio si è verificato nel pomeriggio quando un 94enne del posto è sceso in strada ed ha iniziato ad urlare ‘al ladro, al ladro’.

Le sue urla hanno immediatamente attirato l’attenzione dei vicini di casa che si sono prodigati per fornirgli assistenza. Una volta accertato che era stato appena derubato e percosso, uno dei vicini ha immediatamente chiamato il 112.

L’operatore, parlando personalmente con la vittima, ha ottenuto una descrizione dell’uomo che poco prima lo aveva derubato. E’ inoltre emerso che il 94enne aveva ricevuto una telefonata da un sedicente ‘maresciallo dei carabinieri’ che, con tono convincente ed affabile, gli aveva comunicato che il figlio era nei guai e rischiava un procedimento penale perché, stando alle parole del truffatore, aveva clonato delle targhe.

All’anziano era stato inoltre riferito che presso la sua abitazione sarebbe arrivato un ‘Giudice di Pace’ che avrebbe sistemato immediatamente la vicenda, ma che occorreva consegnare dei soldi o degli oggetti in oro quale anticipo delle spese. Comprensibilmente spaventata, l’ultranovantenne ha acconsentito di far entrare nella sua abitazione un individuo, dopo essersi qualificato come ‘Giudice di Pace’, per scagionare il figlio ha convinto l’anziano a consegnargli tutto l’oro presente in casa. Ottenuto i preziosi e nella convinzione di aver ormai realizzato la sua ‘truffa’, il malvivente si è allontanato, ma è stato proprio in quel momento che il 94enne ha realizzato di esser stato raggirato.

Nonostante la veneranda età, ha tentato di bloccarlo, ma nel corso della colluttazione è stato percosso riportando delle lesioni. Immediatamente sono scattate le ricerche ed in una manciata di minuti, grazie alla perfetta conoscenza del territorio da parte dell’equipaggio del Pronto Intervento di Lugo, il falso ‘giudice’ è stato individuato a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Per evitare il controllo dei Carabinieri, il 41enne ha tentato un improbabile fuga a piedi, ma i militari sono riusciti a bloccarlo dal termine di un inseguimento lungo le vie di Bagnacavallo. Nel suo zaino i carabinieri hanno rinvenuto tutti i preziosi. A quel punto sono scattate le manette per ‘truffa, rapina e lesioni aggravate’. Il 41enne è stato accompagnato in caserma per la fase di identificazione e quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. Appresi i fatti, il Sostituto Procuratore di turno, ha immediatamente assunto la direzione delle indagini ed ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso il carcere di Ravenna.