A 10 anni dalla morte di Tonini Il vescovo Ghizzoni alla messa Lette riflessioni del cardinale

È stato il vescovo Lorenzo Ghizzoni, ieri mattina nella chiesa di Santa Teresa, a celebrare la messa in memoria del cardinale Ersilio Tonini, a dieci anni dalla sua morte. Insieme a lui i sacerdoti che Tonini aveva ordinato. Al termine della cerimonia monsignor Ghizzoni ha letto un passo dei diari del cardinale, che per tutta la vita ha raccolto nei suoi quaderni appunti, riflessioni, soprattutto nei momenti di raccoglimento e di preghiera. Il vescovo ha letto alcune riflessioni di Tonini sulla sua vita, sulla sua giovinezza e ha ringraziato per il lavoro di trascrizione che in questi anni ha impegnato suor Paola, la segretaria, che con Ersilio Tonini ha collaborato per quasi 40 anni, l’unica in grado di decifrare la calligrafia del cardinale.

Tra i presenti alla cerimonia anche gli ex sindaci di Ravenna Vidmer Mercatali e Giordano Angelini e il sindaco di Cervia, Massimo Medri. La cerimonia si è conclusa con il vescovo che ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba del cardinale Tonini nella cripta del duomo di Ravenna.