A 14 anni accoltella i genitori: un pianto a dirotto e poi le scuse alla famiglia

Ravenna, 13 ottobre 2025 – Davanti al giudice ha ripercorso i drammatici momenti che lo hanno portato a impugnare il coltello e a colpire più volte i genitori, per fortuna senza conseguenze gravi, almeno a livello fisico: la violenta aggressione nel cuore della notte, la reazione di mamma e papà e subito dopo un pianto a dirotto con richieste di scuse alla famiglia. Una famiglia italiana che vive in una casa nella periferia di Ravenna la cui tranquillità, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, è stata sconvolta da una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, che vede protagonista un quattordicenne.

Questo è quanto emerso nell’interrogatorio che sabato ha preceduto la convalida dell’arresto del minore da parte del Gip Chiara Alberti e la misura della custodia cautelare nell’istituto penale minorile di via del Pratello a Bologna, così come richiesto dal Pm Filippo Santangelo.

Il ragazzino, come assicura l’avvocata Antonietta Germani del Foro di Bologna che lo difende d’ufficio, sta bene e durante l’interrogatorio di convalida di sabato ha deciso di parlare e di raccontare di un gesto del quale pare essersi pentito. Ma allora cosa può essere successo?

Cercare di dare risposte a questa domanda è compito degli inquirenti della Polizia di Stato che si stanno occupando della vicenda, raccogliendo testimonianze pure tra i vicini di casa. Anche perché il contesto familiare sembra tranquillo: due genitori che lavorano, nessun litigio particolare con il figlio, nessuna percossa. E proprio i genitori, tutelati dall’avvocato Pietro Chianese del Foro di Bologna, in questo momento sono particolarmente provati ma vogliono fare il possibile per aiutare il figlio, nonostante tecnicamente siano persone offese del reato di tentato omicidio pluriaggravato. La volontà è quella di incaricare un esperto per una perizia psichiatrica sul ragazzino. Il giudice, poi, potrebbe valutare il trasferimento del quattordicenne in una struttura per il recupero psicologico.

Tutto è iniziato da una telefonata al numero di emergenza, poco dopo le tre del mattino di giovedì scorso: una richiesta di aiuto disperata per un’aggressione in corso. Quando gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati in quell’abitazione nella periferia di Ravenna, allertati dai sanitari del 118, hanno trovato due coniugi feriti, colpiti più volte con un’arma da taglio. A colpirli era stato il figlio quattordicenne, apparso confuso e disorientato davanti agli agenti.

Agenti che hanno sequestrato due coltelli da cucina, entrambi sporchi di sangue – uno in modo più evidente – e il cellulare del ragazzo. Proprio nel cellulare sarebbero state trovate ricerche online sulle possibili conseguenze penali dell’uccisione dei genitori e altre sulle armi da utilizzare: contenuti che fanno pensare a un gesto pensato in anticipo. Gli inquirenti proseguono il lavoro, difficilissimo, di tentare di dare spiegazioni a ciò che apparentemente spiegazioni non ne ha.