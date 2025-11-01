A 14 anni dall’apertura, chiude a fine anno la libreria Bottega Matteotti

A 14 anni dall’apertura, chiuderà a fine anno la libreria ’Bottega Matteotti’ a Bagnacavallo. Il titolare Michele Antonellini, patron del Bagnacavallo Festival, ha preso la decisione per motivi prettamente legati alla remunerazione, sempre più ridotta dell’attività. "Nei primi 6 mesi del 2025, tranne nei mesi di gennaio e maggio, il fatturato rispetto all’anno prima si è ridotto del 20% - spiega. "Si tratta di un trend in linea con i dati resi noti a livello nazionale. Quest’anno ho avuto 470 prenotazioni di libri scolastici, un lavoro che impegna tre persone, ma che da lo stipendio a una solo.

L’idea di chiudere è in ballo da tempo ma ho cercato di resistere. Ora però – continua – la situazione sta diventando insostenibile e quindi ho preso la decisione di chiudere e di concentrarmi sull’organizzazione di eventi, attività in cui vedo il mio futuro". In prossimità della chiusura, Antonellini organizzerà un evento in collaborazione con il noto musicista di Villanova di Bagnacavallo, Vittorio Bonetti, con il quale collabora da anni. "Faremo delle promozioni mirate su giocattoli e cancelleria. Purtroppo la concorrenza della grande distribuzione e delle piattaforme di vendita on line lascia poco margine". A Bagnacavallo resta ora una sola attività in cui si potranno acquistare prodotti di cartoleria e si potranno prenotare i libri scolastici. Sempre il 31 dicembre chiuderà i battenti anche la Bottega Bertaccini di Renzo Bertaccini a Faenza. Per tanti, la chiusura di entrambe le realtà rappresenta un impoverimento del territorio. "I miei clienti ora dovranno rivolgersi a Lugo o Ravenna per acquistare libri –conclude Antonellini. "Non ce l’ho con la gente, perché ognuno fa le scelte che crede negli acquisti. Da questo punto di vista, sono molto sereno".

Monia Savioli