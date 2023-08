A 14, per andare a Rimini 150 lire

Fra la fine degli anni 60 e l’inizio del decennio successivo anche sull’A14, l’Autostrada del mare, comparve quale misura di sicurezza il doppio guardrail centrale come mostra la foto del 1971 scattata dal cavalcavia della Naviglio. Nei tratti autostradali sopraelevati fu installato anche il guardrail laterale. Era stato il ministro Mancini, nell’estate del ‘66, a sottolineare l’assoluta necessità di barriere centrali che però, per la scarsa altezza, non sempre riuscivano a evitare salti di corsia. Nel ‘66 il prezzo del biglietto da Faenza a Bologna e da Faenza a Rimini era di 150 lire.

A cura di Carlo Raggi