A 5 mesi dall'alluvione riapre il cimitero di S. Agata sul Santerno

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 18 ottobre 2023. A cinque mesi dall’alluvione, riapre al pubblico il cimitero di Sant'Agata sul Santerno, Domani (giovedì 19) a riaprire sarà la parte nuova, mentre la riapertura di quella più antica avverrà martedì prossimo (24 ottobre).

Gli orari saranno gli stessi antecedenti l'alluvione, ovvero tutti i giorni dalle 8 alle 18. Il ripristino del camposanto, fortemente danneggiato dal mare d’acqua e fango che lo scorso maggio invase il paese, ha comportato ingenti lavori, sia sul fronte della pulizia dai detriti, sia sul fronte igienico-sanitario.

Il livello dell'acqua all'interno della struttura aveva raggiunto un'altezza di circa un metro e mezzo. Alcune tombe sotterranee erano state completamente invase dall'acqua e dal fango e alcuni loculi hanno richiesto un'attenta verifica per la possibile presenza di fango. Pertanto, il camposanto è stato chiuso con ordinanza sindacale che recepiva le indicazioni dell'Ausl della Romagna. Sotto l'egida della struttura commissariale, che ha coinvolto anche Ausl e Arpae, sono stati individuati e programmati i lavori necessari, ultimi dei quali sono stati gli spurghi della rete fognaria, la ricostruzione dei vialetti e il ripristino della funzionalità dei servizi igienici e della camera mortuaria adibita alle operazioni cimiteriali. “Finalmente i santagatesi possono tornare sulle tombe dei propri cari - ha commentato il sindaco Enea Emiliani -. Abbiamo fatto il possibile per fare in modo che i lavori fossero portati a termine nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità dei lavori che si sono resi necessari”.