A 50 anni dalla maturità la cena della classe 5 B dell’Istituto Ginanni

Un tuffo indietro nel tempo per un ’amarcord’ tra i banchi di scuola. Il 19 maggio gli ex studenti hanno organizzato al ristorante Le Ghiaine di Cervia una cena per celebrare il traguardo dei 50 anni dalla maturità della classe 5 B dell’Istituto Tecnico G. Ginanni di Ravenna.

La serata è trascorsa via piacevolmente fra ricordi e risate e si è conclusa con un piccolo discorso rivolto da uno dei partecipanti ai suoi ex compagni per celebrare questo particolare evento che ha visto la classe ritrovarsi dopo tanto tempo con grande piacere.

Ecco i compagni che erano presenti alla serata, in ordine come da registro scolastico: Bagnoli Antonella, Benazzi Tommaso, Bongiovanni Anna Maria, Busa Paolo, Carli Loretta, Casadio Marcello, Feghiz Lidia, Foschini Fabio, Gasperoni Paola, Ghinassi Fulvia, Maroncelli Marzia, Missiroli Tiziana, Miziniak Silvia, Rovetti Maura, Zamparelli Giampaolo e Zoli Saverio.