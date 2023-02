A 84 anni è morta Marisa Gambi Una vita da insegnante

Si è spenta a 84 anni Marisa Gambi. Laureata in lettere e filosofia, ha insegnato per tutta la sua vita professionale nelle scuole medie ravennati, lasciando un felice ricordo in centinaia e centinaia di studenti. Molti dei quali, quando l’incontravano, ravvivano nel ricordo gli anni e le vicende condivisi in classe. Marisa Gambi aveva un metodo d’insegnamento che rifletteva il suo modo d’intendere i rapporti con gli altri anche al di fuori della scuola: se non si trovava d’accordo con l’interlocutore, era capace di mantenere il discorso sul piano della dialettica senza mai sconfinare nella conflittualità. Dopo aver smesso d’insegnare si è prodigata nell’assistenza del marito, scomparso tempo fa, e degli altri, senza mai tirarsi indietro. Ha messo sempre a disposizione il suo sapere e la sua intelligenza, forse perché si è educatori per sempre. La sua scomparsa lascia un vuoto nei parenti e anche negli amici.

Tra i più cari Franco e Fiorella Tozzi. " Io e mia moglie – ricorda Franco Tozzi – abbiamo convissuto con lei gran parte della nostra vita , sin da bambini. Il nostro legame andava oltre il concetto di amicizia. Il bene, la goliardia, il gioco e le chiacchiere si condensavano in quello che può considerarsi il sentimento più vero: l’affetto incondizionato. Del quale si circondava grazie al suo modo di essere e di pensare. Non ho mai ascoltato una parola contro qualcuno. Pur di non offendere o insospettire il suo interlocutore trovava sempre il modo per giustificare. Non era accomodante, voleva rintracciare sempre il bene che esisteva nell’altro. Marisa sarà ricordata a lungo da chi l’ha conosciuta, come si augurava lei tra il serio e il faceto, facendomi promettere che l’avrei ricordata almeno una volta al giorno. Sarà ricordata per il suo animo buono generoso, per il suo spirito ludico di abile giocatrice di carte e per la sua fede sincera e popolare senza mai essere bigotta".

Il funerale si terrà domani alle 11 nella chiesa di San Rocco.

b.s.