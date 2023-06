A Bagnacavallo la base della Caritas "Punto di riferimento per gli aiuti"

Un’esperienza che continua, quella dell’hub creato dalla Caritas Bagnacavallo per l’assistenza alla popolazione. Il centro di raccolta e smistamento aiuti allestito all’ex convento di San Giovanni in via Garibaldi ha coperto sia l’emergenza idraulica del 3 maggio, ristretta al territorio bagnacavallese, sia quella più estesa che si è sviluppata a seguito degli eventi alluvionali del 17 maggio. Il coordinamento degli interventi ha permesso la raccolta di una grandissima quantità di materiali che sono stati distribuiti a tutti coloro che, per l’alluvione, hanno perso molto. "Nei giorni successivi al primo evento alluvionale del 3 maggio abbiamo svolto un lavoro di sostegno non molto impegnativo a favore di chi aveva subito danni – spiega Roberto Faccani, ex comandante della Polizia locale e Protezione civile della Bassa Romagna e in questa occasione coordinatore dell’hub Caritas –. In considerazione della seconda esondazione a Boncellino, con i sacerdoti di Bagnacavallo don Ugo, don Massimo e Marco, che desidero ringraziare per la collaborazione, abbiamo deciso di dare un assetto più significativo alla struttura". All’approntamento della struttura da campo hanno collaborato diversi volontari appartenenti alla sezione Romagna dell’associazione nazionale Militari Cri in congedo e le guardie Ecozoofile dell’associazione Gea. "Abbiamo allestito la struttura – spiega Faccani – per fornire aiuti alla popolazione, nell’ottica dell’ausiliarità alle istituzioni pubbliche già impegnate a fondo per fronteggiare l’evento. Grazie alla conoscenza del territorio e delle esigenze è stato possibile consegnare a domicilio alle famiglie in difficoltà di tutti i paesi dell’Unione i generi di prima necessità a volte con non pochi pericoli derivanti dalle condizioni di strade e luoghi. Questa strategia è continuata fino al 25 maggio quando si è costituita una rete di solidarietà che ha coperto tutti i comuni".

Monia Savioli