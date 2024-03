A Bagnacavallo tante iniziative dedicate alle donne

Sono tante le iniziative in programma a Bagnacavallo per la giornata internazionale della donna. Si comincerà stamattina alle 9.30 con la distribuzione di mimose in piazza della Libertà da parte delle donne di Spi-Cgil, Auser Bagnacavallo e Villanordic. Le confezioni saranno impreziosite dalle roselline all’uncinetto delle volontarie di ’Filo Rosso – una rosa contro la violenza sulle donne’ e parte del ricavato sarà destinato al Centro antiviolenza Demetra della Bassa Romagna.

Alle 14.30 a Villanova verrà installata in piazza Tre Martiri l’opera ’Donne in fiore’ delle volontarie di FiliFiori, di cui si parla nell’articolo qui accanto.

Alle 16.30 sarà la volta delle ’Voci delle madri costituenti’, un pomeriggio di festa con l‘intitolazione alle madri costituenti del parco di via Togliatti. In programma ci sono un momento musicale e di approfondimento, la realizzazione del murale dedicato alle madri costituenti nella cabina del parco e un allestimento con pensieri e disegni degli alunni dell’istituto comprensivo.

Alle 19.30 si torna a Villanova per la ’Festa popolare per le donne, il lavoro, la pace’, cena conviviale che sarà seguita da ’Parole di donne’, testimonianze, esperienze e letture accompagnate dalla musica di Edgardo. Infine domani piazza della Libertà ospiterà dalle 8.30 ’Mai+’, banchetto informativo del progetto contro la violenza sulle donne.