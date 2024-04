A Bagnacavallo vedo in giro pochi agenti della Polizia locale

Da pochi mesi sono tornato a Bagnacavallo mio paese di nascita e di residenza per molti anni precedenti, dopo un po’ di tempo ho iniziato a notare che nel centro urbano, nelle Piazza Centrale e nelle vie circostanti non vedevo mai gli agenti della polizia locale. Ho allora richiesto un incontro con l’assessore alla Polizia Locale, Alfeo Zanelli. L’assessore, persona molto cortese ed educata, alle mie domande sulla mancanza di presenza degli agenti mi ha risposto che la Polizia Locale ha molti compiti, dalle notifiche alle informazioni, al rilevamento degli incidenti stradali, ai controlli dei veicoli circolanti senza assicurazione o senza revisione ed ad altro ancora. Ho preso atto delle sue spiegazioni ma mi risultava che sostanzialmente questi compiti, seppur con modalità diverse, venissero svolti già prima che il corpo della Polizia Locale avesse questa denominazione.

Comunque, pur con modifiche legislative avvenute, se manca la presenza fisica degli agenti sul territorio e nel centro cittadino allora nessuno controlla i negoz , gli esercizi pubblici, ed ancora chi può impedire o arginare comportamenti non conformi e di prevaricazione ? In primavera ed in estate nella piazza centrale si svolgono “partite di calcio” animate da adolescenti di tutte le età ed etnie, il pallone a volte (spesso) finisce tra i tavoli del bar e non sempre rasoterra...o colpisce le biciclette in transito rischiando di far cadere i conducenti ma i presenti hanno paura di rimproverare i ragazzini perché vengono circondati dai genitori quasi sempre non italiani che, visto che non c’è nessun controllo, la fanno da padroni. Sono rimasto perplesso quando l’assessore mi ha detto che è consentito giocare col pallone in piazza. Non soddisfatto di questo incontro ho allora chiesto un colloquio col responsabile del Presidio della Polizia Locale a Bagnacavallo, l’ispettore David Minguzzi. Egli, meno gentilmente dell’assessore, ha ribadito le parole dell’assessore

Ma mi chiedo, è mai possibile che anche ammettendo che il personale sia in numero insufficiente, che la mole di lavoro burocratico sia aumentato, che con i turni di riposo, le malattie ferie e quant’altro non sia possibile tutti i giorni che una mezz’ora al mattino una mezz’ora al pomeriggio e nei mesi primaverili ed estivi che una pattuglia serale sia in servizio ed in presenza in centro nelle giornate di sabato e domenica ?

Alfredo Folicadi

Bagnacavallo