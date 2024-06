A Bagnara culture e gastronomie dal mondo

È l’area del sud est asiatico la protagonista della nuova edizione del Popoli Pop Cult Festival che si terrà a Bagnara di Romagna dal 27 al 30 giugno prossimi. La manifestazione, capace di racchiudere in un paese di circa 2400 anime, 23 stand di altrettanti paesi, mostre, concerti ed un pubblico di oltre 20.000 persone distribuito sulle quattro serate, continua la sua conquista del borgo allargandosi sempre di più oltre le mura cittadine alla ricerca di nuovi spazi dove collocare tutte le proposte. L’edizione di quest’anno, in bilico fra i ricordi dell’alluvione e i venti di guerra che scuotono il mondo, sintetizzati nelle due mostre dedicate, avrà come novità l’inserimento delle proposte gastronomiche provenienti da Inghilterra, Laos e Indonesia. Ricca come sempre la parte musicale distribuita fra piazza Marconi, la principale, e la corte interna della Rocca oltre alle vie del borgo che accoglieranno buskers e artisti vari.

Tanta l’attenzione sulla serata di domenica, la conclusiva e per questo meno frequentata rispetto alle altre, che quest’anno offrirà due concerti di punta. Ad aprire le danze, giovedì 27, sarà la sfilata d’apertura dedicata ai costumi del sud-est asiatico accompagnata dai tamburi giapponesi "taiko". Seguiranno, il 28, le danze e la musica di matrice indonesiana e le percussioni arabe e mediterranee di Yassin El Mahi, sabato 29, le sonorità africane di Mohamed Careca e la sua band e la musica cubana del Pennabilli Social Club e, domenica 30, l’esibizione di musicisti dal mondo riuniti nella Mosaika Orchestra e il rap afroitaliano di Tommy Kuti e Dj Marteh. La sezione espositiva sarà guidata da "Fata roba: un viaggio intimo e resiliente nell’alluvione in Romagna", mostra di immagini, parole e oggetti di Pierluigi Missiroli e Andrea Ghinassi dedicata agli eventi alluvionali che anno scorso hanno devastato Sant’Agata sul Santerno (spazio di via Terraglio a Settentrione), dal progetto "War, word, world", che riunisce 5 artisti contemporanei fra ricerca e provocazione (sotterraneo del Mastio) e "Come un giglio fra i cardi", collettiva di pittura organizzata in occasione della riapertura della Corte San Luigi Home Gallery, prima home gallery della Bassa Romagna. La sala consiliare ospiterà invece "Tropico d’oriente: arte e cultura dal sud est asiatico", con artigianato e fotografie dal Vietnam, la sala Apollinare esporrà una collezione di Bambole dal Mondo, la biblioteca il Torrioncello proporrà una mostra dei giovani illustratori selezionati nel concorso promosso dall’Aib regionale dal titolo "A zig zag fra le frontiere" mentre nel loggiato del Municipio ci sarà spazio per "Un poster per la pace", percorso dedicati ai lavori degli alunni dell’istituto comprensivo.

Torna il concorso gastronomico "Il piatto più buono – Eurovo per popoli 2024" con la giuria presieduta da Elena Morlacchi da Masterchef 11 e il premio Popoli quest’anno attributo all’ex sindaco Riccardo Francone, presidente dell’associazione Bagnara Eventi e Massimo Bellotti, direttore artistico del Festival Popoli, per il loro contributo a favorire il dialogo fra culture diverse. Il programma su www.popolipoculfestival.com.

Monia Savioli