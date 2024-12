A Boncellino fari puntati sulla salute degli argini

Si terrà sabato a Boncellino la seconda giornata dell’evento “Come monitorare la salute degli argini”, tenuto dal geologo Claudio Miccoli, a cui seguiranno una cena e un concerto. Il pomeriggio si apre alle 14, al circolo Unione di via Sottofiume, con Miccoli che terrà una lezione teorica, prima di condurre i presenti a una passeggiata sul fiume. Alle 19, sempre al circolo Unione, la Festa dei Comitati con cena e, a seguire, il concerto per Traversara del gruppo “Mosilicata”, che unisce musica popolare e balli da Molise e Basilicata (prenotazioni: 328/9167477). L’iniziativa è organizzata dal comitato “Custodi del territorio”, insieme ai comitati “Progetto futuro sicuro” e “Noi ci siamo”, presieduti rispettivamente da Andrea Rani; Gianluca Sardelli e Alessandra Musumeci. "Il nostro obiettivo è di fungere da pungolo per le istituzioni, in primis la Regione Emilia-Romagna, affinché cambi il paradigma attuale secondo cui territorio deve essere sicuro, e per questo sia necessario fare tutto il possibile: a partire dal costante monitoraggio dei fiumi, degli argini, dei ponti", dicono (Nella foto, da sinistra, Gianluca Sardelli, Andrea Rani e Alessandra Musumeci).