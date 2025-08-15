"A Boncellino oltre al ponte serve un piano d’emergenza"

Prima un incontro sul ponte della ferrovia a Boncellino con altri comitati poi, ieri, un confronto con il sindaco Matteo Giacomoni. Il Comitato Progetto Futuro Sicuro continua a portare avanti, a 11 mesi di distanza dall’alluvione che ha travolto Traversara, le richieste di trasparenza e di sblocco della "zona rossa". Sull’argine del Lamone, in prossimità del ponte della ferrovia che, durante le alluvioni, ha svolto una funziona di diga rallentando il defluire delle acque, c’erano, mercoledì, anche il Comitato alluvionati di Villanova di Bagnacavallo, presieduto da Alessandro Capucci e il Comitato "Muraglione&Dintorni" che riunisce i residenti dell’omonima via, rappresentanti da Carmen Galassi oltre ai rappresentanti di Fratelli d’Italia. "Fra i problemi di sicurezza che incombono sul nostro futuro, quello più critico è proprio il ponte – ha sottolineato Carmen Galassi –, sia per i tempi di realizzazione della nuova opera stimati in circa 3 anni, sempre se vi sarà veramente volontà politica e le risorse necessarie, sia per il rischio che quello comporta ogni volta che si ha un innalzamento dell’argine. Per questo è fondamentale costruire un piano di emergenza che ancora non c’è. Sappiamo che il percorso per definirlo è complesso per la difficoltà di mettere mezzi in prossimità del ponte e prevenire quindi l’ammassarsi di legna, ma è determinante che sia comunque predisposto e messo in opera per impedire il ripetersi di rotture ma anche solo esondazioni che ne sono la premessa".

Nell’incontro con Giacomoni, il Comitato Futuro Sicuro guidato dal presidente Luca Baldi ha ribadito i sentimenti di fustrazione e disagio che accompagnano i cittadini nell’attesa delle decisioni della struttura commissariale. "La richiesta è chiara – sottolinea –: sapere quali saranno i tempi per l’emissione dell’ordinanza e comprendere le azioni che verranno intraprese per risolvere la situazione. Lasciare una comunità all’oscuro di ogni possibile soluzione è un atto di inciviltà e di scarsa sensibilità". Per questo il Comitato ha chiedo un incontro con la struttura commissariale, guidata dall’Ing. Curcio.

Monia Savioli