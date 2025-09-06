A Brisighella arriva il primo Festival dei libri

A Brisighella arriva il Festival dei libri, rassegna che si svolgerà il 13 e 14 settembre nel complesso dell’ex convento dell’Osservanza. Hanno aderito al progetto 21 case editrici, 59 autori e 2 associazioni provenienti da tutta Italia e un autore anche dalla Germania. Questo Festival offrirà ai visitatori l’opportunità di trovare, nei due chiostri cinquecenteschi, stand e tavoli allestiti da autori e case editrici, dove saranno disponibili libri di tutti i generi, dalla narrativa alla storia, dal fantasy al romance, dai fumetti ai manga, e larga attenzione verrà data alla narrativa per bambini e ragazzi.

Ma ci saranno anche molti momenti interattivi tra autori e visitatori. Ci sarà poi lo ’speed reading’: nel chiostro piccolo, su apposita pedana, si alterneranno gli autori che in 10 minuti racconteranno chi sono e che cosa scrivono, potranno leggere un incipit o una poesia nel tentativo di incuriosire i passanti a leggere il loro libro. E non mancherà il ’contest fotografico’ organizzato da ’I ragazzi di Brisi’: i visitatori potranno immortalare i momenti più belli del Festival, caricare la foto tramite QR code che troveranno in vari punti del convento e indicare il genere letterario preferito. Se vinceranno, riceveranno un libro donato da uno degli autori o da una delle case editrici presenti. Sono 35 libri i libri in palio.

Nella sala del refettorio, si susseguiranno 7 presentazioni che prenderanno in considerazione diversi generi : saggistica, narrativa , storia e psicologia. Zap & Ida, i due famosi vignettisti bolognesi, intratterranno i visitatori grandi e piccoli con le loro creazioni che realizzeranno in loco e, in molti stand, oltre ai libri si troveranno cards, stampe, segnalibri e tanto altro.

Nel parco del Convento è prevista un’area ’relax & reading’ allestita con sedie, pouf e tappeti, dove i visitatori potranno riposare, leggere e condividere opinioni e consigli sui libri. Sarà anche presente un food truck per dare modo a tutti di sostare e conversare gustando una piadina o altro.