A Brisighella la guaritrice di storte

è storta e storta. C’è la donna che cammina storta come "’na vida d’muscatël", una vite di moscatello, e c’è la storta con distorsione della caviglia. A Brisighella ‘operava’ una guaritrice di storte che possedeva la necessaria ‘vertó’ essendo predisposta fin dalla nascita in quanto settima figlia. Per sancire la predisposizione, appena nata le fu posto in mano, come simbolo della virtù, un "sarmént stròple", un sarmento attorcigliato. Per guarire le storte la donna lasciava cadere un po’ di sale fino in un catino con acqua fresca; vi bagnava le mani e ‘tirava’ il piede raddrizzando la caviglia. Poi con un sarmento bagnato nella stessa acqua ‘segnava’ la storta tracciandovi righe verticali e orizzontali per tre mattine a digiuno.