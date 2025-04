A Brisighella un’estate dedicata alla lettura

Brisighella è uno dei Comuni insigniti dal Centro per il libro e la lettura (ente del Ministero della cultura) del titolo di “Città che legge” per il triennio 2024/2026. E all’orizzonte del paese dell’Appennino ci sono due importanti eventi a tema libri che si svolgeranno nei prossimi mesi. Si parte a giugno con “la Coramella Letteraria”, una rassegna stampa che, tutti i giovedì del mese, porterà nel cuore del borgo autori di grande successo.

Il 5 giugno Cristiano Cavina presenterà il “Il tropico del fango” - Editori Laterza. "Il tropico del fango è la nuova latitudine in cui ci siamo ritrovati a vivere in Romagna", spiega l’autore, riferendosi ai drammatici giorni dell’alluvione.

Il 12 giugno Marilù Oliva presenterà “ La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre, - Solferino Editore. Il 19 giugno Pietro Grossi presenterà “Qualcuno di noi” - Mondadori. Il 26 giugno Martina Liverani presenterà “Guarda dove mangi” – Polaris Editore.

Gli appuntamenti avranno inizio alle 19 presso la Vineria La Coramella di Brisighella, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. La rassegna gode del patrocinio del Comune e della Pro Loco. Non è però finita qui la proposta letteraria del comune di Brisighella.

Per il 13 e 14 settembre, è fissato il secondo evento, quando presso il convento dell’Osservanza, si darà il via al “Festival dei Libri”, due giorni in cui case editrici e autori, provenienti da tutta Italia, porteranno all’attenzione del grande pubblico i loro libri.

Ci saranno libri per tutti, dai piccoli ai grandi, dai fumetti alla saggistica, dalla narrativa alla poesia, e oltre alle classiche presentazioni, che verranno definite entro il mese di agosto, ci saranno un palco per lo speed reading , un’area per firma copie e anche un’area per leggere in tranquillità all’interno del parco. Il Festival dei libri curato da Anna Borsarelli, è un progetto condiviso con Comune di Brisighella e Pro Loco.